السبت 01 فبراير 2025
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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الأول 2025، رابط وخطوات الاستعلام

موعد ظهور نتيجة إعدادية
موعد ظهور نتيجة إعدادية الشرقية، فيتو

تزايد البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2025، الترم الأول، من جانب الطلاب وأولياء الأمور، خصوصًا عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية الترم الأول 2025

ننشر نتيجة الشهادة الاعدادية في الشرقية

ويستطيع الطلاب الدخول على لينك الاستعلام عن  نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2025 في الشرقية عبر ذلك الرابط http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx

وتواصل مديرية تعليم الشرقية أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية منذ انتهاء ماراثون الامتحانات.

ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية لـ الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من التصحيح والتجميع والرصد والمراجعة للدرجات واعتمادها من محافظ الإقليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتسيطر حالة من القلق والترقب على  طلاب وطالبات  الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية 2025 وأولياء أمورهم، تأهبا لإعلان النتيجة والحصول على الدرجات لكل طالب بالاسم ورقم الجلوس.

ويواصل تعليم الشرقية عملية تصحيح الأوراق وجمع ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من محافظ الشرقية للإعلان عنها رسميا.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التعليم بالشرقية إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات لتنتهي باعتماد النتيجة من محافظ الإقليم لإعلانها على الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية والصفحة الرسمية لمديرية تعليم الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

ومن المقرر أن تتوافر نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الشرقية عبربوابة فيتو فور انتهاء اعمال التصحيح والتدقيق واعتمادها من المحافظ.

وكان 149 ألفًا و285 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية في الشرقية أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 818 لجنة امتحانات والجميع في حالة ترقب لإعلان النتيجة.

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