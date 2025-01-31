الجمعة 31 يناير 2025
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سياسة

جمال بيومي: تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين ضد مصالح أمريكا

السفير جمال بيومي،
السفير جمال بيومي، فيتو

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاصطفاف الشعبي اليوم، أمام معبر رفح هو تأييد واضح مع  الشعب الفلسطيني وما يتواجه من عدوان، وتأييد لموقف القيادة المصرية والتأكيد على أنه ليس موقفًا من القيادة السياسية فقط ولكن هو موقف لكل الشعب المصري الذي على استعداد أن يبذل كل ما في وسعه تجاه القضية الفلسطينية، وكما قال الرئيس السيسي لا يوجد بيت في مصر إلا وبه شهيد من أجل القضية الفلسطينية.


رفض التهجير القسري للفلسطينيين 

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «سي بي سي إكسترا نيوز» مرحب بأي فلسطيني عاش وتزوج من مصر، فمصر مستضيفة ٩.٥ مليون عربي على أراضيها، ولكن تهجير أصحاب الأرض لصالح أناس لا نعلم عنهم شيئًا يأتون من شتات الأرض شيء يندى له الجبين، مؤكدًا أن هناك نحو ٥٠٠ ألف شخص هاجروا من دولة الاحتلال لأنهم اكتشفوا أنها ليست دولة الميعاد، ولكنها دولة عدوانية والأفضل لهم أن يعودوا لبلادهم الأصلية التي جاءوا منها.


هجرة الإسرائيليين

وأشار إلى أن إسرائيل تستولى على أراض، دون أي يسكنها أحد، نظرًا لانخفاض أعداد السكان، على عكس العرب الذين يتمسكون بالأرض ويزداد تعداد سكانهم، مؤكدًا ألا أحد في مصر أو الأردن يقبل ما جاء من تصريحات على لسان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين، وأنه يؤيد ما جاء على لسان القيادة السياسية في البلدان، إن أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين على حدود البلدين فهو يعتبر إعلان حرب وحرقًا لمعاهدة السلام.


 

وقال:" لا أتصور أن ترامب لديه خطة خرجت من وزارة الدفاع أو الخارجية الأمريكية،ولكنه كان يتحدث من عفو الخاطر،  وأنا أثق أن الخارجية الأمريكية ضد التصريحات التي قالها ترامب عن تهجير الفلسطينيين، وأنها لا تعبر عن مصلحتهم أمريكا ولا الكيان المحتل".

 

وفد شعبي لـ معبر رفح

وتوجه وفد يضم عددا كبيرا من قيادات الأحزاب المصرية، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى معبر رفح، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، لدعم أهل غزة ورفض تهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

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السفير جمال بيومي التهجير القسري للفلسطنيين معبر رفح
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