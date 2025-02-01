بدء تسجيل الرغبات لفنيي التمريض المكلفين الجدد بالشرقية

أكد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية انه قد وجه بسرعة تسجيل رغبات فنيي التمريض دفعة ٢٠٢٣ المكلفين الجدد بالقرار رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٥ على النموذج الخاص بتسجيل رغبات التوزيع.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بأن ذلك يأتي بعد تكليف الدكتور وكيل وزارة الصحة بالشرقية للمحاسب محمد فتحي مدير مركز المعلومات بالتنسيق مع الدكتورة سماح محمود مديرة إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية،

وذلك بإعداد رابط لنموذج جوجل فورا لتسجيل رغبات التوزيع لفنيين التمريض المكلفين الجدد، على أن يتم التسجيل بداية من اليوم حتى يوم الخميس القادم الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٥ وهو آخر يوم لتسجيل الرغبات على اللينك المتواجد على صفحة المديرية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة التى تقضى بتوزيع التمريض الجدد فى الاماكن التى بها عجز ومراعاة الدقة والشفافية وايضا مراعاة الظروف الانسانية بما يسمح به صالح العمل.

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