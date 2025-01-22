"حكماء المسلمين" يشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. اهتمام خاص بالحوار الإسلامي- الإسلامي.. عرض 20 مؤلفًا لشيخ الأزهر.. وتنظيم 14 ندوة توعوية.. وعرض 250 إصدارًا فكريًّا وثقافيًّا متنوعًا

يشارك مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بجناحٍ خاص في الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي ينطلق تحت شعار "اقرأ في البدء كان الكلمة"، وذلك خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025، بالعاصمة المصرية القاهرة؛ حيث تأتي مشاركة المجلس انطلاقًا من رسالته الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتَّسامح ومد جسور التعاون والتعايش الإنساني.

تفاصيل مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين طوال أيام المعرض أكثر من 250 إصدارًا فكريًّا وثقافيًا متنوعًا، من بينها عدد من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025، بما في ذلك كتب "الدين وأمم آسيا الكبرى.. تدبير التعددية الدينية والإثنية في الصين والهند" و"السلم في إفريقيا.. دراسات ورؤى في تعزيز الاستقرار والتنمية"، و"صناعة السلم الدولي.. استلهام السِّياقات المشتركة"، و"السلم الدولي قيم مشتركة ومفاهيم مؤسسية"، لمؤلفهم مجموعة من الباحثين في مركز الحكماء لبحوث السلام، كذلك كتاب "الإسلام والغرب.. مقاربة لأسباب المناكفة ورصد لشروط المثاقفة" لمؤلفه د. محمد البنعيادي.

وكذلك كتاب "من حديث القرآن عن الإنسان" لمؤلفه علي محمد حسن العماري من كبار علماء الأزهر الشريف، "وإمام الحرمين وأثره في بناء المدرسة الأشعرية" لمؤلفه علي محمد جبر، من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتاب "مبادئ الإسلام في تنظيم الأسرة" لمؤلفه أبو الوفا المراغي، من كبار علماء الأزهر الشريف.

مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي

وتزامنًا مع استعدادات مجلس حكماء المسلمين لتنظيم مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي خلال شهر فبراير المقبل، في استجابةٍ لدعوة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى تعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المسلمين، وتأكيد أن الأخوَّة الدينية هي الباعثة للأخوة الإنسانية، يقدم جناح المجلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عددًا من المؤلفات التي تعالج هذه القضية المحورية، بما في ذلك كتاب "إدارة الصراعات في عالم المسلمين" لمؤلفه د. إدريس قسيم – باحث في قضايا السياسة الخارجية ودكتور في القانون العام، وكتاب" مشكلات افتراق الأمة إلى أهل سنَّة وشيعة" لمؤلفه المفكر الإسلامي د. إلياس بلكا.

مؤلفات شيخ الأزهر بجناح مجلس حكماء المسلمين في معرض الكتاب

كما يضم جناح مجلس حكماء المسلمين أكثر من 20 مؤلفًا لفضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي تهدف إلى التعريف بسماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، ومنها "القول الطَّيب"، و"من دفاتري القديمة"، و"رأي في حوار الشرق والغرب"، و"مدخل في دراسة المنطق القديم"، و"حديث في العلل والمقاصد"، و"في المصطلح الكلامي الصوفي"، و"التراث والتجديد"، و"من أجل السلام"، و"نظرات في فكر الإمام الأشعري"، و"آداب وقيم"، و"نحو اجتهاد فقهي معاصر"، و"السيدة عائشة أم المؤمنين" وغيرها..

أبرز إصدارات مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وفي نفس السياق، يقدم جناح المجلس عددًا من الإصدارات المهمة من بينها؛ "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه القاضي محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "قواعد الفَهم والتفاهم من الفكر واللغة"، بقلم د. مصطفى بنحمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "المسلمون في مفترق طرق" لمؤلفه الراحل د. محمود حمدي زقزوق، و"مديات التعارف في المغرب والأندلس" لمؤلفه د. جعفر ابن الحاج السلمي.

وانطلاقًا من أهميَّة الترجمة؛ كونها جسرًا بين الحضارات في التواصل البناء، واصلَ مجلس حكماء المسلمين جهوده الحثيثة لترجمة العديد من الكتب الهادفة لتعزيز السِّلم، فيقدم هذا العام عددًا من الإصدارات المترجمة من أبرزها؛ كتاب "صوت التغيير"، وكتاب "القيم العالمية المشتركة وصنع السلام الدولي" لمجموعة من الباحثين، بالإضافة إلى عددٍ من إصداراته المترجمة الأخرى لتشمل كتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا" بقلم عدد من الباحثين، وكتاب "الإسلام والحكم الرشيد" لمؤلفه أ. د. مقتدر خان، وكتاب "الإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش" لمؤلفه آرون تايلر، وغيرها من الإصدارات.

ندوات مجلس حكماء المسلمين في معرض الكتاب

ويستضيف جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أكثر من 14 ندوة ثقافية وفكرية يحاضر فيها نخبة من العلماء والمفكرين والأكاديميين يتناولون فيها موضوعات وقضايا محورية أبرزها محددات السلوك الإنساني، والسلم في إفريقيا، والإسلام والأخوة المنشودة.

أهداف ووسائل، والإعلام وتعزيز الوعي المجتمعي، وعلم الكلام وسؤال التجديد، والعقل وموقفه من دلائل النبوة، والفلسفة الإسلامية وقضايا العصر ودورها في تقديم رؤية مبتكرة لمعالجة هذه القضايا، كذلك الدراسات الإسلامية وحركة الترجمة، والمذهب الأشعري في الأكاديميات الغربيَّة.

جديرٌ بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعدُّ من أكبر معارض الكتب في العالم؛ حيث يزور المعرض حوالي 5 ملايين شخص سنويًّا، ويؤدي دورًا محوريًّا في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيزها، من خلال إتاحة الفرصة للقراء للاطلاع على تراثهم الثقافي وأحدث الإصدارات الأدبية والفكرية، كما يعكس تنوع المشهد الثقافي العربي والإنساني، ويبرز الأعمال الأدبية التي تسلط الضوء على القضايا المجتمعية والإنسانية.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في المعرض بجناح رقم B43 صالة رقم 4 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدوليَّة بالتجمع الخامس بالعاصمة المصريَّة القاهرة.

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