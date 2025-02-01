السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

حبس سوداني متهم بقتل زوج شقيقته في إمبابة

ضبط متهم بقتل زوج
ضبط متهم بقتل زوج شقيقته في امبابة،فيتو

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل زوج شقيقته بمنطقة المنيرة الغربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية.

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة  بقيادة المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث المنيرة الغربية، من القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته بمنطقة المنيرة الغربية دائرة قسم شرطة  إمبابة بعد ساعات من هروبه. 

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الحادث.

 

وكانت قد شهدت منطقة المنيرة الغربية في الجيزة، واقعة مأساوية أقدم خلالها شخص سوداني الجنسية على طعن زوج شقيقته بسبب خلافات نشبت بينهما، ما أدى إلى إصابته بطعنة نافذة في صدره.
تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بقيام شخص سوداني الجنسية بطعن زوج شقيقته في منطقة المنيرة الغربية، نتيجة لخلافات عائلية.
وفقا للتحريات الأولية، تبين أن المجني عليه،  سوداني الجنسية يبلغ من العمر ٣٣ سنة، تعرض للطعن بواسطة سكين على يد زوج شقيقته البالغ من العمر ٤٠ سنة.

وكانت بداية الواقعة مشاجرة بين المتهم ووالدته بسبب تركه العمل. وعندما تدخل المجني عليه لمحاولة تهدئة الموقف، قام المتهم بطعنه طعنة نافذة في صدره، ما أسفر عن إصابته. بعدها فر المتهم هاربًا من مكان الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت القضية إلى النيابة العامة.

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بمديرية امن الجيزة مباحث المنيرة الغربية قسم شرطة إمبابة منطقه المنيرة الغربية

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