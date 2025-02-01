مواعيد عمل مكاتب الجوازات في المولات التجارية لاستخراج الوثائق

قررت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق افتتاح وتشغيل منفذ الجوازات، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً دون التقيد بالاختصاص المكاني لطالبي الخدمة.



مواعيد عمل مكاتب الجوازات في المولات والمراكز التجارية

ومن أبرز تلك المكاتب الكائنة بالمركز التجارى مول العرب بمدينة الشيخ زايد، ومول سيتي ستارز، مكسيم مول، سيتي ستارز، داندي مول.



يأتى ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمني خاصة في مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات في سهولة ويسر.



كما يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصولهم على الخدمات في سهولة ويسر.

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