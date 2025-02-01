السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

حجز طالب متهم بالقيادة برعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر بمصر الجديدة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بحجز طالب متهم بالقيادة برعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية

البداية عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قائد سيارة كان يسير برعونة في شوارع القاهرة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وتبين من التحقيقات أن الفيديو تم تصويره في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حيث رصدت فيه تصرفات متهورة للسائق الذي كان يقود السيارة برعونة.

وبعد فحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية قائد السيارة، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما ورد في الفيديو.

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نيابة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مصر الجديدة

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