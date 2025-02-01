السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من ترامب على حادث الطائرة في فيلادلفيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لفقدان "المزيد من الأرواح البريئة" في حادث تحطم طائرة صغيرة، الجمعة، في منطقة حضرية بفيلادلفيا، وذلك بعد يومين فقط من كارثة جوية أودت بحياة 67 شخصًا في واشنطن.


وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل": "كم هو محزن رؤية الطائرة تتحطم في فيلادلفيا ببنسلفانيا. مزيد من الأرواح البريئة التي فُقدت".

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم السبت، أن حادث تحطم طائرة في مدينة فيلادلفيا أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة.


وقالت الإدارة في منشور عبر منصة "إكس": "تحطمت طائرة من طراز 55 "لير جيت" في حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 31 يناير، بعد إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل 6 أشخاص.

وأضافت: "كانت الطائرة في طريقها إلى مطار سبرينجفيلد برانسون الوطني في ميسوري. ستتولى إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الأمر. وسيتولى المجلس الوطني لسلامة النقل قيادة التحقيق وتقديم كافة التحديثات".


وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت بسقوط طائرة صغيرة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، على مبانٍ سكنية، ما أدى إلى اندلاع حريق.


وقالت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية إن "طواقم الطوارئ والإسعاف تحركت إلى موقع الحادث، حيث أعقب سقوط الطائرة انفجار نتيجة اصطدامها بعدة مبانٍ سكنية في منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان".

 

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحطم طائرة فيلادلفيا إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية
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