السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

وسائل إعلام أمريكية: أسطوانات أكسجين طبية وراء تحطم وانفجار الطائرة في فيلادلفيا

تحطم وانفجار الطائرة
تحطم وانفجار الطائرة في فيلادلفيا، فيتو

ذكرت "فوكس نيوز" نقلًا عن مصادرها أن أسطوانات الأكسجين التي كانت على متن الطائرة الخفيفة التي تحطمت في فيلادلفيا قد تكون السبب وراء الحادث.


وقالت إدارة الطيران الفيدرالية وشركة "جيت ريسكيو إير أمبولانس" إن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة وهي من طراز Learjet 55.

وأكدت "جيت ريسكيو إير أمبولانس"، المالكة للطائرة أنها كانت تقوم برحلة طبية وعلى متنها 4 أفراد من الطاقم، وطفلة مريضة، ومرافق لها.

وقال المتحدث باسم الشركة، تشاي جولد، لقناة "إن بي سي فيلادلفيا" إن المريضة كانت طفلة قدمت إلى الولايات المتحدة لتلقي "علاج ينقذ حياتها" وكانت في طريقها للعودة إلى المكسيك.

وأضاف جولد: "العلاج اكتمل، وكانت مستعدة للعودة إلى منزلها، وقد تعاقدنا معها لإعادتها إلى المكسيك. وكانت الوجهة النهائية للطفلة هي مطار تيخوانا الدولي، وبعد ذلك كان من المقرر أن تعود إلى منزلها بواسطة سيارة إسعاف برية".

وتحطمت طائرة خفيفة اليوم السبت بالقرب من مركز "روزفلت مول" التجاري في شمال شرق فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، مما تسبب في انفجار كبير وحريق.

وأفادت شرطة فيلادلفيا وفرق الاستجابة الأولية بأن الحادث وقع حوالي الساعة 6:30 مساءً، على بعد 3 أميال من المطار.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أن الطائرة كانت في طريقها إلى مطار "سبرينجفيلد برانسون" الوطني في ميسوري، ووصلت إلى ارتفاع 1650 قدمًا قبل تحطمها حيث فقد المراقب الجوي الاتصال بالطائرة، وأعلن إغلاق المجال الجوي مؤقتًا.

وأُثيرت تساؤلات حول تكلفة الرحلة، حيث ذكرت بعض المصادر أن جمعية خيرية دولية غطت تكاليفها.

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