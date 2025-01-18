الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

هنا الزاهد بعد فوزها بجائزة الممثلة المفضلة بـ"جوي أووردز": بركة دعاء أمي

الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد بجوي أوورد 2025، فيتو

أندريا بوتشيلي، فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة بحفل جوائز "جوي أووردز" الأسطورة الموسيقية العالمية المغني والموسيقى الإيطالي أندريا بوتشيلي.

فوز هنا الزاهد بجائزة الممثلة المفضلة

وفازت الفنانة هنا الزاهد عن فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة" بجائزة الممثلة المفضلة من فئة السينما، متفوقة على الفنانة ياسمين صبري بفيلم "أبو نسب".

الفنانة ياسمين صبري بجوي أوورد، فيتو
الفنانة ياسمين صبري بجوي أوورد، فيتو

تعليق هنا الزاهد على فوزها بالجائزة بجوي أوورد

وقالت هنا الزاهد: "يا نهار أبيض حقيقي فرحانة وفخورة وممتنة للحظة اللي انا فيها دلوقتي، الجائزة مسئولية على اللي يستلمها وهتخليني أركز أكتر وأكتر".

وتابعت: "شكرا للمملكة العربية السعودية والمستشار تركي آل الشيخ، ووالدتي اللي فضلت تدعيلي يارب تكسبي والنهاردة بقولها كسبتها أهو يا ماما، وشكرا لهشام ماجد إني اشتغلت معاك".
 وفاز المخرج عبد الله المحيسن بجائزة الإنجاز مدى الحياة
 

جوي أووردز 2025
 

وشارك في حفل جوي أووردز 2025 بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة وتواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

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هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد ياسمين صبرى جوي أوورد فيلم فاصل من اللحظات السعيدة فيلم أبو نسب اندريا بوتشيلي

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