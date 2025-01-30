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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 9

هنا الزاهد، فيتو
هنا الزاهد، فيتو

 مسلسل إقامة جبرية الحلقة 9، ينتظر عشاق مسلسل إقامة جبرية موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 9 بفارغ الصبر لمعرفة هل ستقتل سلمى “هنا الزاهد” عايدة “صابرين” وهي في غيبوبيتها داخل المستشفى.

ويعرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 9 يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 فبراير 2025 في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة وسيتم عرضها على منصة Watch it.

شخصيات أبطال مسلسل إقامة جبرية 

وتظهر الفنانة صابرين خلال أحداث مسلسل إقامة جبرية بشخصية جديدة عليها، حيث تلعب دور طبيبة نفسية تتولى مهمة علاج هنا الزاهد خلال أحداث العمل، وتكتشف أن ابنها الوحيد يعشق هذه الفتاة وتحاول أن تفرق بينهما، وتقدم هنا الزاهد شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية 

 وينتمي مسلسل إقامة جبرية إلى المسلسلات القصيرة، حيث إنه مكون من 10 حلقات فقط. 

ومسلسل إقامة جبرية  بطولة  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج، ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

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