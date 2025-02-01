السبت 01 فبراير 2025
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محافظات

نجل فنان شهير يصدم شخصا بالبحيرة ويتسبب في وفاته

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي شخص مصرعه في حادث دهس علي الطريق الزراعي السريع داخل نطاق محافظة البحيرة، أثناء قيادة نجل فنان شهير لسيارته فصدمه وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو حمص العام وإلقاء القبض على المتسبب بالحادث.  

 

مصرع شخص صدمته سيارة نجل الفنان المشهور

تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث سير علي الطريق الزراعي السريع داخل نطاق مركز أبو حمص بالانتقال الجهات المختصة والمعاينة تبين مصرع شخص صدمته سيارة وتم التحفظ علي قائدها الذي تبين أنه “ج.ع.م” نجل الفنان عبد العزيز مخيون وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى أبو حمص. 

التحفظ على سيارته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض المتهم علي النيابة العامة والتحفظ على سيارته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

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البحيرة الطريق الزراعي السريع فنان شهير مصرع حادث سير ابوحمص
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