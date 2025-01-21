بوساطة قطرية، تبادل السجناء بين طالبان والولايات المتحدة

أعلنت حكومة طالبان الثلاثاء بأن الولايات المتحدة أطلقت سراح سجين أفغاني مقابل أمريكيين محتجزين في أفغانستان، بموجب اتفاق لعبت قطر دور الوساطة فيه.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان: إن "المقاتل الأفغاني خان محمد الذي كان مسجونا في أمريكا أُطلق سراحه مقابل مواطنين أمريكيين وأعيد إلى البلاد"، مضيفة بأنه كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعدما أوقف "قبل نحو عقدين".

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