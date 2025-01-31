قنابل الواقيات الذكرية، مجلة أمريكية تكشف قصة كذبة ترامب الكبرى عن قطاع غزة

خلال الفترة الماضية، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة عن تفاخره بوقف 50 مليون دولار كانت ترسل إلى قطاع غزة لشراء الواقيات الذكرية.

ترامب يتهم حماس باستخدام الواقيات الذكرية في القنابل

وأضاف ترامب إلى القصة بهارات من خياله، زاعما أن حركة حماس تستخدم الواقيات الذكرية في صنع قنابل بدائية، وأنه منع أموال المساعدات لحرمان الحركة من قنابل الواقيات الذكرية.

أيضا السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، كررت ادعاءات رئيسها خلال مؤتمرها الصحفى الأول الأربعاء الماضى، وأشارت إلى أن وزارة كفاءة الحكومة ومكتب الإدارة والميزانية "وجدا أن 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب كانت على وشك أن تحول لتمويل واقيات ذكرية في غزة"، وتابعت: "إنه هدر غير معقول لأموال دافعي الضرائب".

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض تكرر كذبة الواقيات الذكرية

وعندما سألت صحيفة "واشنطن بوست" السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض عن مصدر معلوماتها، استشهدت ليفيت بقصة منشورة على شبكة "فوكس نيوز"، والتي ذكرت أن مسئولًا لم يذكر اسمه في البيت الأبيض قال إن وزارة الخارجية "أوقفت عدة ملايين من الدولارات المخصصة للواقيات الذكرية في غزة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي"، ولكن ليس 50 مليون دولار، كما زعمت.

تقرير يكشف عن إرسال الواقيات الذكرية إلى مقاطعة غزة في موزمبيق

وبعد جدل كثير خلقه ترامب وفريق إدارته حول الواقيات الذكرية في غزة، أشارت مجلة "ذا تايمز" إلى أن الرئيس الأمريكى قد وقع ضحية خطأ في قراءة التقارير المتعلقة بالمساعدات، فبدلًا من أن يشير إلى مقاطعة غزة في موزمبيق، ربط موضوع المساعدات والواقيات الذكرية، بقطاع غزة الفلسطيني.

غزة الموزمبيقية، فيتو

وقال تقرير المجلة، إنه في غزة الموزمبيقية، ومقاطعة إنهامبان المجاورة، يعاني حوالي ربع السكان البالغين من فيروس نقص المناعة البشرية، ومنذ عام 2021، تلقت مؤسسة إليزابيث جلاسر لطب الأطفال أكثر من 82 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لتشغيل مشاريع الصحة الإنجابية هناك، ومن المتوقع أن يستمر الدعم حتى عام 2026.

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