أعراض وأسباب سلس البول الإلحاحي وطرق علاجه في المنزل

سلس البول الإلحاحي هو نوع من سلس البول يسبب حاجة ملحة لا يمكن السيطرة عليها للتبول عدة مرات خلال النهار والليل، وقد يتسرب البول قبل أن يصل إلى الحمام، وتسبب المثانة المفرطة النشاط سلس البول الإلحاحي، وقد يشمل العلاج تمارين كيجل والعلاجات مثل توكسين البوتولينوم وتحفيز الأعصاب.

السبب الأكثر شيوعًا لسلس البول الإلحاحي

السبب الأكثر شيوعًا لـسلس البول الإلحاحي هو فرط نشاط المثانة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.، ويتسبب فرط نشاط المثانة في انقباض عضلات المثانة أكثر مما ينبغي، وهذا يجعل الشخص يشعر وكأنه بحاجة للتبول قبل أن تمتلئ المثانة بالفعل.

يتسبب ضغط المثانة أيضًا في استرخاء العضلة العاصرة داخل مجرى البول، وعندما تنفتح هذه العضلة، فإنها تسمح للبول بالتسرب.

أعراض سلس البول الإلحاحي

العلامة الرئيسية لسلس البول الإلحاحي هي الحاجة الملحة التي لا يمكن السيطرة عليها للتبول والتي تؤدي إلى تسرب.

وقد تشمل الأعراض الأخرى لـفرط نشاط المثانة ما يلي:

التبول أكثر من ثماني مرات أثناء اليقظة (التبول المتكرر).

الاستيقاظ للتبول أكثر من مرتين أثناء النوم (التبول الليلي).

تسرب البول قبل أن تتمكن من الوصول إلى الحمام أو بعد التبول مباشرة.

تبول الفراش.

يمكن أن يؤثر سلس البول الإلحاحي أيضًا على الصحة العقليةـ وقد يخاف بعض الأشخاص المصابين بسلس البول الإلحاحي الشديد من الخروج في الأماكن العامة، وقد يقلقون بشأن الابتعاد كثيرًا عن الحمام أو عدم معرفة مكان أقرب حمام عندما يشعرون بالحاجة إلى التبول، وتزيد هذه المخاوف من خطر التوتر والقلق والاكتئاب.

من يؤثر عليه سلس البول الإلحاحي؟

الأشخاص المصابون بفرط نشاط المثانة هم أكثر عرضة للإصابة بسلس البول الإلحاحي بمرتين من الأشخاص المصابين بفرط نشاط المثانة، ويصبح سلس البول الإلحاحي أكثر شيوعًا مع التقدم في العمر، ولكن مقدمي الرعاية الصحية لا يعتبرونه جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، وهذا يعني أن العلاج ممكن.

تشمل عوامل الخطر الأخرى لسلس البول الإلحاحي ما يلي:

مرض السكري.

استئصال الرحم أو جراحة الحوض الأخرى.

الأدوية، بما في ذلك مضادات الاكتئاب ومدرّات البول وأدوية ضغط الدم (خافضات ضغط الدم).

سن اليأس.

الاضطرابات العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر ومرض باركنسون والتصلب المتعدد.

مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من 25 (زيادة الوزن/السمنة).

التدخين.

السكتة الدماغية.

التهابات المسالك البولية.

الحمل والولادة، وخاصة الولادة المهبلية.

العلاج الإشعاعي السابق للحوض لأي سبب.

حالات البروستاتا، بما في ذلك سرطان البروستاتا أو تضخم البروستاتا (تضخم البروستاتا الحميد).

العلاج الأنسب لسلس البول الإلحاحي

يعتمد علاج سلس البول الإلحاحي على شدة الأعراض، قد يوصي مقدم الرعاية بما يلي:

العلاج الطبيعي لقاع الحوض، والذي قد يشمل تمارين كيجل أو استرخاء عضلات الحوض.

إعادة تدريب المثانة.

تغييرات نمط الحياة.

تمارين كيجل

تساعد تمارين كيجل (تمارين قاع الحوض) على تقوية العضلات التي تدعم الجهاز البولي، مما قد يحسن الأعراض.

من المهم استهداف العضلات الصحيحة واستخدامها، وقد يكون هذا أكثر صعوبة مما قد يعتقد الشخص، حيث يمكن لمعالج فيزيائي متخصص في اضطرابات قاع الحوض أن يعلم التقنيات المناسبة، ويمكنهم أيضًا استخدام التغذية الراجعة الحيوية لضمان الحصول على أقصى استفادة من التمارين، ويستغرق الأمر ما يصل إلى أربعة إلى ستة أسابيع من تمارين قاع الحوض المنتظمة لرؤية تحسن في أعراض سلس البول الإلحاحي.

من الممكن أيضًا أن تؤدي التشنجات أو التوتر الزائد في عضلات قاع الحوض إلى تفاقم أعراض فرط نشاط المثانة.

إعادة تدريب المثانة

تتضمن إعادة تدريب المثانة استخدام الحمام في أوقات محددة فقط، والهدف هو الانتظار لفترة أطول قليلًا بين وقت التبول، حتى لو كان يجب الذهاب إلى الحمام، ةوساعد هذا في بناء قوة عضلات قاع الحوض حتى يتمكن الشخص من حبس البول لفترة أطول.

يحتاج بعض الأشخاص إلى إفراغ البول في وقت محدد والتبول بشكل متكرر، وإذا لم يشعر الشخص بالحاجة الملحة للتبول حتى تمتلئ مثانته تمامًا، فقد يكون الأوان قد فات، وإذا حاول التبول بشكل متكرر، مثل كل ساعتين، فيحافظ على إفراغ المثانة ويكون أقل عرضة لمشكلة التسرب.

تغييرات نمط الحياة

تتضمن تغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في تخفيف سلس البول الإلحاحي ما يلي:

الإقلاع عن التدخين

شرب كميات أقل من المشروبات التي يمكن أن تهيج المثانة، بما في ذلك القهوة أو أي مشروبات تحتوي على الكافيين، والمشروبات الغازية (مثل الصودا أو المياه الغازية) والكحول.

الحفاظ على وزن صحي

تناول الأطعمة الغنية بالألياف وشرب الكثير من الماء للمساعدة في منع الإمساك، والإمساك قد يجعل سلس البول الإلحاحي أسوأ.

الأدوية

إذا لم تساعد إعادة تدريب المثانة وتغيير نمط الحياة، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية بما يلي:

حقن البوتوكس

التعديل العصبي.

البوتوكس

يساعد البوتوكس على استرخاء عضلات المثانة حتى تتمكن من الاحتفاظ بمزيد من البول، ولكنه ليس دائمًا، ويحتاج الشخص إلى حقن إضافية مع زوال تأثيره وانقباض العضلات مرة أخرى، كل ستة أشهر تقريبًا.

التعديل العصبي

هناك ثلاث طرق لتحفيز الأعصاب التي تغذي المثانة بلطف، ويساعد هذا في تنظيم كيفية تواصل الجهاز العصبي مع المثانة، وتشمل هذه الطرق:

تحفيز العصب الظنبوبي عن طريق الجلد

تحفيز العصب الظنبوبي القابل للزرع

التعديل العصبي العجزي (SNM).

الوقاية من سلس البزل الإلحاحي

يمكن أن تساعد نفس الخطوات التي تساعد في علاج سلس البول الإلحاحي أيضًا في منعه، وتشمل هذه:

الحفاظ على وزن صحي.

منع الإمساك.

الإقلاع عن التدخين.

تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والغازية والكحول.

التبول بانتظام للحفاظ على المثانة فارغة.

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