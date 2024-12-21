أسباب الإصابة بسلس البول لدي البالغين، وطرق علاجه

سلس البول هو تسرب البول بشكل لا إرادي، وهذا يعني أن الشخص يتبول عندما لا يريد ذلك، ويحدث ذلك عندما يفقد السيطرة على العضلة العاصرة البولية أو يضعف، وسلس البول مشكلة شائعة تؤثر على كثير من الناس.

ما هو سلس البول؟

يمكن أن يكون سبب سلس البول هي عوامل الإجهاد، مثل السعال، ويمكن أن يحدث أثناء الحمل وبعده، وهو أكثر شيوعًا مع حالات مثل السمنة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

تزداد احتمالات الإصابة بسلس البول مع تقدم العمر، ويمكن أن تساعد السيطرة على المثانة وتمارين قاع الحوض أو كيجل في منعها أو تقليلها.

علاج سلس البول

يعتمد العلاج على عدة عوامل، مثل نوع سلس البول، وعمر المريض، والصحة العامة، وحالته العقلية.

سلس البول الإجهادي

تساعد تمارين قاع الحوض، المعروفة أيضًا بتمارين كيجل، على تقوية العضلة العاصرة البولية وعضلات قاع الحوض - العضلات التي تساعد في التحكم في التبول.

تدريب المثانة

الهدف من تدريب المثانة هو التحكم في الرغبة، ويتعلم المريض كيفية تأخير التبول كلما كانت هناك رغبة في ذلك، ويتضمن عدد من التمارين، مثل:

التبول المزدوج: يتضمن ذلك التبول، ثم الانتظار لبضع دقائق، ثم التبول مرة أخرى.

جدول دخول الحمام: يقوم الشخص بجدولة دخول الحمام في أوقات محددة خلال اليوم، على سبيل المثال، كل ساعتين.

يساعد تدريب المثانة المريض على استعادة السيطرة على مثانته تدريجيًا.

أدوية سلس البول

إذا تم استخدام الأدوية، فعادةً ما يكون ذلك بالاشتراك مع تقنيات أو تمارين أخرى.

يتم وصف الأدوية التالية لعلاج سلس البول:

تعمل مضادات الكولين على تهدئة المثانة المفرطة النشاط وقد تساعد المرضى الذين يعانون من سلس البول الإلحاحي.

ويعمل الإستروجين الموضعي على تقوية الأنسجة في مجرى البول والمناطق المهبلية وتقليل بعض الأعراض.

الإيميبرامين (توفرانيل) هو مضاد اكتئاب ثلاثي الحلقات.

الأجهزة الطبية

توجد عدد من الأجهزة الطبية لعلاج سلس البول لكلا الجنسين، مصممة للإناث:

حشوات مجرى البول: تدخل المرأة الجهاز قبل النشاط وتخرجه عندما تريد التبول.

التحاميل المهبلية: حلقة صلبة يتم إدخالها في المهبل وارتداؤها طوال اليوم، وتساعد في تثبيت المثانة ومنع التسرب.

العلاج بالترددات الراديوية: يتم تسخين الأنسجة في المسالك البولية السفلية، وعندما تلتئم، تكون أكثر صلابة، مما يؤدي غالبًا إلى تحسين التحكم في التبول.

البوتوكس (سم البوتولينوم من النوع أ): يتم حقنه في عضلة المثانة، ويمكن أن يساعد أولئك الذين يعانون من فرط نشاط المثانة.

عوامل التضخيم: يتم حقنها في الأنسجة حول مجرى البول، وتساعد في إبقاء مجرى البول مغلقًا.

محفز العصب العجزي: يتم زرعه تحت جلد الأرداف،و يتم توصيله بسلك بعصب يمتد من الحبل الشوكي إلى المثانة، ويصدر السلك نبضة كهربائية تحفز العصب، مما يساعد على التحكم في المثانة.

الجراحة

الجراحة هي خيار إذا لم تنجح العلاجات الأخرى، ويجب على النساء اللواتي يخططن لإنجاب أطفال مناقشة الخيارات الجراحية مع الطبيب قبل اتخاذ القرار.

أسباب سلس البول

ترتبط أسباب سلس البول ونوعه ارتباطًا وثيقًا، وتكون كالآتي:

سلس البول الإجهادي

الحمل والولادة

انقطاع الطمث، حيث أن انخفاض هرمون الاستروجين يمكن أن يجعل العضلات أضعف

استئصال الرحم وبعض الإجراءات الجراحية الأخرى

التقدم في السن

السمنة

سلس البول الإلحاحي

سلس البول الإلحاحي

التهاب المثانة، وهو التهاب في بطانة المثانة

الحالات العصبية، مثل التصلب المتعدد (MS)، والسكتة الدماغية، ومرض باركنسون

تضخم البروستاتا، والذي يمكن أن يتسبب في سقوط المثانة، وتهيج مجرى البول

سلس البول الفائض

يحدث هذا عندما يكون هناك عائق أو انسداد في المثانة، قد يؤدي ما يلي إلى حدوث انسداد:

تضخم غدة البروستاتا

ورم يضغط على المثانة

حصوات البول

الإمساك

جراحة سلس البول التي ذهبت إلى أبعد من اللازم

سلس البول الكامل

ويمكن أن ينتج هذا عن:

عيب تشريحي موجود منذ الولادة

إصابة في الحبل الشوكي تضعف الإشارات العصبية بين الدماغ والمثانة

ناسور، عندما يتطور أنبوب أو قناة بين المثانة ومنطقة قريبة، وعادة ما تكون المهبل

أسباب أخرى لسلس البول

تشمل هذه:

بعض الأدوية، وخاصة بعض مدرات البول، والأدوية الخافضة للضغط، والأقراص المنومة، والمهدئات، ومرخيات العضلات

الكحول

التهابات المسالك البولية (UTIs)

أعراض سلس البول

الأعراض الرئيسية هي سلس البول الإجهادي هو خروج البول بشكل غير مقصود (تسربه)، ويعتمد وقت حدوث ذلك وكيفية حدوثه على نوع سلس البول.

سلس البول الإجهادي

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من سلس البول، وخاصة بين النساء اللاتي ولدن أو مررن بانقطاع الطمث.

في هذه الحالة يشير مصطلح "الإجهاد" إلى الضغط البدني، وليس الإجهاد العقلي، فعندما تتعرض المثانة والعضلات المشاركة في التحكم في البول لضغط إضافي مفاجئ، فقد يتبول الشخص بشكل لا إرادي.

وتؤدي الافعال التالية إلى سلس البول الإجهادي:

السعال أو العطس أو الضحك

رفع الأشياء الثقيلة

ممارسة الرياضة

سلس البول الإلحاحي

يُعرف أيضًا باسم سلس البول الانعكاسي أو "المثانة المفرطة النشاط"، وهو ثاني أكثر أنواع سلس البول شيوعًا، ويحدث تقلص مفاجئ لا إرادي لجدار المثانة العضلي مما يسبب الرغبة في التبول التي لا يمكن إيقافها.

يمكن أن تنشط عضلات المثانة بشكل لا إرادي بسبب تلف أعصاب المثانة أو الجهاز العصبي أو العضلات نفسها.

سلس البول الفائض

هذا أكثر شيوعًا عند الرجال الذين يعانون من مشاكل في غدة البروستاتا أو المثانة التالفة أو مجرى البول المسدود، ويمكن لغدة البروستاتا المتضخمة أن تعيق المثانة.

لا تستطيع المثانة الاحتفاظ بكمية من البول تعادل ما ينتجه الجسم، أو لا تستطيع المثانة إفراغها تمامًا، مما يتسبب في تسرب كميات صغيرة من البول.

في كثير من الأحيان، يحتاج المرضى إلى التبول بشكل متكرر، وقد يعانون من "التنقيط" أو التنقيط المستمر للبول من مجرى البول.

سلس البول المختلط

ستكون هناك أعراض لكل من سلس البول الإجهادي والإلحاحي.

سلس البول الوظيفي

في حالة سلس البول الوظيفي، يعرف الشخص أن هناك حاجة للتبول، لكنه لا يستطيع الوصول إلى الحمام في الوقت المناسب بسبب مشكلة في الحركة.

وتتضمن الأسباب الشائعة لسلس البول الوظيفي ما يلي:

الارتباك

الخرف

ضعف البصر أو الحركة

ويمكن أن يؤدي الاكتئاب أو القلق أو الغضب إلى عدم الرغبة في استخدام الحمام

ينتشر سلس البول الوظيفي بشكل أكبر بين كبار السن وهو شائع في دور رعاية المسنين.

سلس البول الكامل

يعني هذا إما أن الشخص يتسرب البول باستمرار، أو يعاني من تسرب دوري لا يمكن السيطرة عليه لكميات كبيرة من البول.

قد يعاني المريض من مشكلة خلقية (يولد بعيب خلقي)، أو قد تكون هناك إصابة في النخاع الشوكي أو الجهاز البولي، أو قد يكون هناك ثقب (ناسور) بين المثانة والمهبل، على سبيل المثال.

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