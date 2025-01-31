ترتيب الدوري المصري بعد ثلاثية بيراميدز أمام الزمالك

ترتيب الدوري المصري، حافظ فريق بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما تراجع الزمالك للمركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد انتهاء مباراة بيراميدز والزمالك بفوز الفريق السماوي 3-0 بالجولة الـ 11.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك

1- بيراميدز 24 نقطة

2- الأهلي 20 نقطة

3- الزمالك 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 18 نقطة

6- بتروجيت 16 نقطة

7- حرس الحدود 15 نقطة

8- طلائع الجيش 15 نقطة

9- البنك الأهلي 14 نقطة

10- زد اف سي 13 نقطة

11- الاتحاد السكندري 13 نقطة

12- الإسماعيلي 12 نقطة

13- فاركو 12 نقطة

14- سموحة 11 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري

مباراة الزمالك ضد بيراميدز

وحقق فريق بيراميدز فوزا عريضا على حساب نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف فريق بيراميدز الأول فيستون ماييلي في الدقيقة 58، وعزز مصطفى فتحي تقدم بيراميدز بالهدف الثاني في الدقيقة 65 ثم أختتم إبراهيم عادل أهداف بيراميدز واللقاء في الدقيقة 70.

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري

الجمعة 31 يناير

الإسماعيلي 1-2 طلائع الجيش

الجونة 0-1 حرس الحدود

بيراميدز 3-0 الزمالك

السبت 1 فبراير

إنبي ضد البنك الأهلي.. 4 مساءً

زد إف سي ضد المصري.. 4 مساءً

بتروجيت ضد الاتحاد السكندري.. 7 مساءً

فاركو ضد غزل المحلة.. 7 مساءً

الأحد 2 فبراير

سيراميكا ضد سموحة.. 4 مساءً

مودرن سبورت ضد الأهلي.. 7 مساءً

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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