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سياسة

أشرف زكي: الممثلين أول نقابة مهنية تعلن رفضها للعدوان على غرة من أمام معبر رفح

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: إن النقابة كانت من أوائل من توجهوا إلى معبر رفح، يوم 10 أكتوبر 2023؛ من أجل إعلان موقفها الرافض للعدوان الصهيوني الغاشم على أهل غزة، ونظّمت وقفة احتجاجية ومؤتمرًا صحفيًا على أبواب المعبر.

 

رفض مخطط تهجير الفلسطينيين 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظّمته 10 نقابات مهنية، بمقر نقابة الصحفيين، اليوم؛ لإعلان رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول تهجير أهل غزة، أن نقابة المهن التمثيلية تؤيد قرارات النقابات المهنية الأخرى في إعادة الأعمار، وتكثيف الجهود لإعادة غزة كما كانت.

دور الدولة في دعم القضية الفلسطينية 

وثمّن "زكي" الدور الذي قامت وتقوم به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، ورفض تصفيتها، وحفظ الأمن القومي وسيادة مصر.

وتابع: "نحن نقابة مهنية، لدينا أدواتنا المختلفة للتعبير عن موقفنا، سنعمل على تجهيز فعّاليات، وبيان لكل العالم، في مواجهة الاستبداد، ومحاولات التعدّي على سيادات دول بعينها".

وأعلن "زكي" أن نقابة المهن التمثيلية ستكون في انعقاد دائم، واجتماع دائم مع النقابات المهنية الأخرى، في سبيل دعم القضية.

 

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