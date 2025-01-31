الجمعة 31 يناير 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يُرحّب بالأفواج المشاركة بملتقى الجامعات المصرية

ضيوف الوادي الجديد،
ضيوف الوادي الجديد، ڤيتو

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وصول أفواج الجامعات المُشاركة بالملتقى الأول لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والذي يستمر لمدة ٤ أيام، ويضم ٢٣٠ طالب وطالبة بالإضافة للمشرفين من ١٤ جامعة تشمل: (أسوان - الأقصر - جنوب الوادي - سوهاج - العريش - أسيوط - أزهر أسيوط - المنيا - بني سويف - مطروح - بورسعيد - الفيوم - قناة السويس - الوادي الجديد).

ورحّب المحافظ بضيوف المحافظة راجيًا لهم إقامة طيبة، معربًا عن سعادته لاستضافة وتنفيذ أول رحلة من الملتقى بالوادي الجديد، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والوزارة، ووحدة التضامن بجامعة الوادي الجديد ووحدات الجامعات على مستوى الجمهورية.

ولفت محافظ الوادي الجديد، إلي أنه تم إعداد برنامج متكامل لزيارة مختلف المناطق الأثرية والمشروعات بعدد من مراكز المحافظة.

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