محافظ الوادي الجديد يُرحّب بالأفواج المشاركة بملتقى الجامعات المصرية

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وصول أفواج الجامعات المُشاركة بالملتقى الأول لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والذي يستمر لمدة ٤ أيام، ويضم ٢٣٠ طالب وطالبة بالإضافة للمشرفين من ١٤ جامعة تشمل: (أسوان - الأقصر - جنوب الوادي - سوهاج - العريش - أسيوط - أزهر أسيوط - المنيا - بني سويف - مطروح - بورسعيد - الفيوم - قناة السويس - الوادي الجديد).

ورحّب المحافظ بضيوف المحافظة راجيًا لهم إقامة طيبة، معربًا عن سعادته لاستضافة وتنفيذ أول رحلة من الملتقى بالوادي الجديد، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والوزارة، ووحدة التضامن بجامعة الوادي الجديد ووحدات الجامعات على مستوى الجمهورية.

ولفت محافظ الوادي الجديد، إلي أنه تم إعداد برنامج متكامل لزيارة مختلف المناطق الأثرية والمشروعات بعدد من مراكز المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.