عاصم الجزار: الأرض عقيدة راسخة عند المصريين ومن يطالب بالتهجير لم يقرأ التاريخ

قال الدكتور عاصم الجزار، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الوطنية، إن من يحاول مطالبة مصر بالموافقة على تهجير الفلسطينيين إلى مصر لم يقرأ التاريخ، فعندما حاول فرعون أن يحارب سيدنا موسى قال للمصريين: "إنه لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره»، لأنه كان يعلم أن الأرض هي أغلى شيء عند المصريين لا يمكن أن يفرطوا فيها.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «سي بي سي إكسترا نيوز»: وبالتالي أي إنسان أيًا كان منصبه يأتي ويتحدث مع المصريين عن الأرض فلم يقرأ التاريخ، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 7 أكتوبر، لسببين رئيسيين أولهما: أن أرض المصريين للمصريين، والسبب الثاني: حتى لا تموت القضية الفلسطينية، لا يمكن التفريط في الأرض الفلسطينية، وبالتالي تنتهي القضية للأبد، وما يمكن أن يُعرض الأمن القومي المصري للخطر.

رفض شعبي لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين



وأكد «الجزار» أن الشعب المصري عن بكرة أبيه رافض لفكرة التهجير تمامًا، فالأرض عقيدة ثابتة عند المصريين، لا يمكن التنازل عنها، ولا يمكن أن يسمحوا لأحد بالاعتداء عليها، مشددًا على أنه من ثوابت الشعب المصري، إيمانه بأحقية الشعب الفلسطيني بقيام دولة على أراضيه الفلسطينية، ولا يمكن لأحد أن يذهب عكس إرادة الشعوب؛ سواء المصري أو الفلسطيني، ومن يؤمن بذلك لا يمكن أن يقبل بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء لمصر أو لأي دولة أخرى.

وعن استمرار المطالب بحل الدولتين، قال: "لا تزال المطالبات موجودة، ولأنه ليس أمام العدو الصهيوني أكثر مما ارتكبه من مذابح وحشية بحق الشعب الفلسطيني على مدار عام وثلاثة أشهر على مرأى ومسمع من العالم كله، وبالتالي هو استنفد كل ما يمكن أن يفعله من وحشية مطلقة تجاه الفلسطينيين حتى يتركوا أرضهم، إلا أن يقرر المجتمع الدولي كله أن يتخلى عن آخر بقعة دم في وجهه ويبيدون الشعب الفلسطيني كله، أمام إيمان راسخ منه بعدم التخلي عن أرضه، وبالتالي لا يزال الكيان المحتل يلجأ لإعادة محاولات فاشلة سبق رفضها مرارًا وتكرارًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكدها الشعب المصري كله".

وفد شعبي لمعبر رفح

وتوجه وفد يضم عددا كبيرا من قيادات الأحزاب المصرية، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى معبر رفح، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، لدعم أهل غزة ورفض تهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

رئيس الجمهورية: الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى

وشدد السيسي في كلمته على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدًا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الرئيس السيسي، أن هذا “موقف أمة ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، تهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها، مشددًا على أن مصر لن تتساهل في تهديد أمنها”.

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