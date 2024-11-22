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ثقافة وفنون

رامي صبري يكشف سر رفضه التمثيل مع مي عمر (فيديو)

رامي صبري، فيتو
رامي صبري، فيتو

كشف المطرب رامي صبري، كواليس عرض المخرج محمد سامي، عليه لتجسيد البطولة مع زوجته الفنانة مي عمر بـ مسلسل "إش إش".

عرض محمد سامي لرامي صبري 

وقال رامي صبري خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس":"محمد سامي قريب مني وبحبه وكلمني من فترة على مسلسل إش إش، إني أطلع أمثل مع زوجته مي عمر وهي فنانة جميلة وببحبها وبحترم فنها ومسيرتها، وكنت مبسوط بالفكرة ولكن أنا عندي مشكلة مع التمثيل".

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مي عمر تحتفل بالانتهاء من تصوير مسلسل إش إش

رغبة محمد سامي وموقف رامي صبري 

وأضاف:"محمد سامي كان يرغب في وجودي كبطل أمام مي عمر في مسلسل إش إش، وجلسنا سويا وأخبرته بأنه سيندم على الفكرة، فطلب مني خوض تجربة التمثيل، وحاولت قراءة النص والتجربة ولكني لم اقتنع بالفكرة".

قصة حب رامي صبري مع مي عمر 

وتابع:كنت سأجسد علاقة حب مع مي عمر في مسلسل إش إش، ولكني اعتذرت لمحمد سامي عن خوض تجربة التمثيل، هذه الفكرة مؤجلة بالنسبة لي.

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رامي صبري محمد سامى مي عمر مسلسل إش إش برنامج حبر سري

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