محمد النني أساسيا في تشكيل الجزيرة أمام شباب الأهلي بالدوري الإماراتي

أعلن المغربي الحسين عموتة المدير الفني لفريق الجزيرة الذي يلعب له الدولي المصري محمد النني، تشكيل فريقه أمام شباب الأهلي في الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي للمحترفين للموسم الحالي 2024- 2025.

ويتواجد محمد النني اساسيا مع فريقه الجزيرة أمام شباب الأهلي

تشكيل الجزيرة الإماراتي أمام شباب الأهلي

ويسعى فريق الجزيرة لتحقيق نتيجة الفوز على حساب نظيره ومنافسه شباب الأهلي؛ وذلك من أجل استعادة طريق الانتصارات على مستوى الدوري الإماراتي للمحترفين.

كما يرغب فريق الجزيرة في تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإماراتي للموسم الحالي.

ويريد لاعبو فريق الجزيرة مصالحة جماهيرهم الغاضبة بسبب عدم استقرار النتائج على مدار الموسم الحالي.

موعد مباراة الجزيرة ضد شباب الأهلي



ومن المقرر أن تقام مباراة الجزيرة ضد شباب الأهلي، اليوم الثلاثاء وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي للمحترفين للموسم الحالي 2024- 2025.

وتنطلق مباراة الجزيرة ضد شباب الأهلي، على ملعب "آل راشد" في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة وشباب الأهلي

وتتولى قناة «أبو ظبي الرياضية 1» مسئولية نقل وبث مباراة الجزيرة وشباب الأهلي في الدوري الإماراتي للمحترفين للموسم الحالي.

وتُعد شبكة قنوات «أبو ظبي الرياضية» الناقل الحصري لمنافسات الكرة الإماراتية.

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