ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الجيش انسحب من معبر رفح وأعاد انتشار قواته بطول محور فيلادلفيا في رفح.

جيش الاحتلال ينسحب من معبر رفح

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أنه بحسب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، فإنه سيبدأ فتح معبر رفح اليوم، لخروج الفلسطينيين من غزة للعلاج.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم تسليم المعبر إلى قوة دولية من الاتحاد الأوروبي وفلسطينيين ليسوا أعضاء في حماس.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت تقارير إعلامية، أنه سيسمح لـ50 جريحا فلسطينيا و3 من أفراد عائلاتهم بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح خلال الساعات القادمة.

50 جريحا فلسطينيا يغادرون غزة في الساعات القادمة



واعتبارا من الغد يتم السماح لـ200 جريح بمغادرة معبر رفح للعلاج برفقة عدد من أفراد عائلاتهم، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل المعبر ستكون بحضور بعثة الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر تفتح اليوم الجمعة معبر رفح البري لإدخال المرضى والمصابين من قطاع غزة.

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