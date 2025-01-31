الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

معبر رفح يستعد لإدخال المرضى والمصابين من غزة إلى مصر 

معبر رفح
معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر تفتح اليوم الجمعة  معبر رفح البري لإدخال المرضى والمصابين من قطاع غزة.

معبر رفح يستعد لإدخال المرضى الفلسطينيين إلى مصر 

وتصطف سيارات الإسعاف المصري أمام معبر رفح استعدادا لنقل مرضى ومصابي غزة، وتتولى السلطة الفلسطينية إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني.

ويأتي ذلك في ظل تزايد أعداد المواطنين القادمين من مختلف المحافظات صباح اليوم الجمعة، على معبر رفح بمحافظة شمال سيناء، للتظاهر رفضا لمحاولات تهجير أهالي غزة الفلسطينية إلى سيناء.

ورفع المواطنون الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات لدعم القضية الفلسطينية ضد العدوان الاسرائيلي، مثل: "تحيا مصر، ولالا للتهجير".

وحرصت قوات الشرطة على وضع الحواجز الحديدية لمنع المواطنين من التقدم لمدخل معبر رفح.

مسيرات رفض تهجير الفلسطينين

وبدأ فجر اليوم الجمعة تجمع وفود من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، للتوجه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لإعلان رفضهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسريًّا من أراضيهم باتجاه مصر.

وأكد المشاركون رفضهم القاطع للتهجير، بوصفه تصفية للقضية الفلسطينية، وانتهاكًا لحق تقرير المصير الفلسطيني، كما أكدوا أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية.

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معبر رفح غزة مصر السلطة الفلسطينية

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