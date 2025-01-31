الجمعة 31 يناير 2025
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محافظات

مسيرات الإسكندرية تتوجه إلى رفح رفضًا لتهجير الفلسطينيين

مسيرات الإسكندرية
مسيرات الإسكندرية تتوجه إلى رفح رفضًا لتهجير الفلسطينيين

بدأت منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمحافظة الإسكندرية، تجمع وفود كبيرة يستقلون الباصات متجهين إلى مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة بمحافظة شمال سيناء، وهذه الوفود ضمت  عددا من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدنى، وذلك لإعلان رفضهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامي لتهجير الفلسطينيين قسريًّا من أراضيهم باتجاه مصر.

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وأكد المشاركون رفضهم القاطع للتهجير، بوصفه تصفية للقضية الفلسطينية، وانتهاكا لحق تقرير المصير الفلسطيني، كما أكدوا أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأشاروا إلى أن التهجير ليس حلا للقضية الفلسطينية، وأنه لا حلول سوى حل الدولتين والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

 

 

 

 

 

السيسي يرد على ترامب

والأربعاء الماضي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

وشدد على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدًا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الرئيس السيسي، أن هذا “موقف أمة ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، يهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها”، مشددًا على أن مصر لن تتساهل مع تهديد أمنها.

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بمحافظة الاسكندرية القوي السياسية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الفلسطينيين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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