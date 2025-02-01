المتهمون بسرقة الشقق بروض الفرج: مش أول مرة ونستخدم أسلوب كسر الباب

أدلى عاطلين متهمين بسرقة الشقق السكنية في منطقة روض الفرج باعترافات تفصيلية أمام اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



اعترافات المتهمين بسرقة الشقق بروض الفرج

وقال المتهمون إنهما اتفقا معًا على سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وبيع المسروقات وتقسيم مبلغ المبيعات في ما بينهم.

وأضاف المتهمون أنهم اتخذوا من منطقة روض الفرج مسرحًا لارتكاب نشاطهم الإجرامي، وأنهم نفذوا 4 عمليات سرقة من منطقة روض الفرج لكنهم سقطوا في الأمن.

وكان اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج، تخصص نشاطهما الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب “كسر الباب”.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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