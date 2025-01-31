وظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025،الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة لشغل (36) وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ويبحث الراغبين في التقديم، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025

و نستعرض الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025

وبشأن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025،أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين 36 موظفًا في عدد من التخصصات

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025، فيتو

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025

وعن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة 2025 تشمل ما يلي:

مؤهل عال هندسي تخصص كهرباء اتصالات

ـ بكالوريوس تجارة تخصص شعبة المحاسبة

ـ بكالوريوس تجارة تخصص شعبة محاسبة انجليزي

- بكالوريوس تجارة تخصص (المحاسبة) أو ما يعادله

ـ مؤهل عال فى مجال الحاسبات والمعلومات يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

ـ مؤهل عال هندسي تخصص مدني

ـ مؤهل عال هندسي تخصص كهرباء

ـ مؤهل عال هندسي تخصص ميكانيكا

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام

ـ ألا يقل التقدير العام عن جيد

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي تشمل ما يلي:



* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

* إيصال الإيداع البنكي

الوظائف المطلوبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وتتضمن المسابقة الإعلان عن حاجة الجهاز لشغل عدد (29) في وظائف مهندس ثالث في تخصصات (كهرباء اتصالات، ميكانيكا، كهرباء، مدني)، وعدد (2) في وظيفة أخصائي نظم معلومات ثالث في مجال (الحاسبات والمعلومات)، وعدد (5) في وظيفة محاسب ثالث تخصص (محاسبة).

مواعيد التقديم لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة في الفترة من 17 فبراير حتى 2 مارس 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

نصائح أثناء التقديم

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة تعليمات أثناء التقديم تضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)



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