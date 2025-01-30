مصر للطيران تكشف خطة تحديث أسطول الشحن الجوي لاستيعاب زيادة الصادرات

أكدت الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه يجري حاليا تشغيل متوسط 20 رحلة بضائع أسبوعيا لمطارات أوروبا خلال فترات الذروة بموسم تصدير الحاصلات الزراعية بخلاف الفراغات الأخرى سواء على طائرات الركاب أو طائرات الشركات الأجنبية بمنح أسعار شحن تعادل تكاليف التشغيل لتعظيم الفرص التسويقية للصادرات المصرية.

خطة مصر للطيران لزيادة توسعات شركة الشحن الجوي

وأوضحت الشركة أنه تم وضع خطة لتحديث أسطول الشركة وزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث وضعت الشركة نصب أعينها خطة تحديث الأسطول بإضافة طائرتين من طراز A330-200P2F، ليتم زيادة حجم الأسطول الحالي بنسبة 50 % بحلول منتصف عام 2026، وإضافة قدرة استيعابية يومية 440 طن لتصبح إجمالي القدرة الاستيعابية اليومية لأسطول مصر للطيران للشحن الجوي 1180 طن بمعدل رحلتين يوميًا لكل طائرة ذهابًا وإيابًا بدلا من 740 طن حاليا، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية وزيادة عدد الرحلات للوجهات الحالية وتوسيع الشبكة لتشمل مزيد من الوجهات حول العالم.

وأشارت الشركة إلى أنه يجري حاليا عمل مخطط لتطوير العنصر البشري من خلال التدريب المستمر للعاملين على كافة المستويات التنظيمية وذلك لإمداد فرق العمل بأحدث المهارات والتقنيات والمعرفة بما يمكنهم من تقديم خدمة استثنائية تتماشى مع توقعات العملاء، كما يجري تطوير مبنى الـ B1 والمخصص لشركات البريد السريع وبعض شركات الشحن الجوي وإحلال وتجديد المعدات المستخدمة في تداول الشحنات والموازين المستخدمة بمجمع بضائع القاهرة.

خطة التحديث الرقمي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي

وأوضحت الشركة أنه يجري أيضا تحسين الأنظمة الرقمية المستخدمة في العمل واستحداث تطبيق نظام الـ Cargo Flash ونظام SAP وصولًا إلي النظام المتكامل Cargo Mangement System (CMS) كذلك تطوير الموقع الالكتروني الخاص بالشركة، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة وتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في حجز وتتبع الشحنات، كما يجري استحداث اليات جديدة تعتمد علي الذكاء الإصطناعي في الرد على استفسارات العملاء على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة لتخصيص رقم موحد Hotline، واستحداث نظام رقمي لتيسير الخدمة المقدمة للعملاء بمقر الإدارة بالمبني المطور بمجمع بضائع القاهرة.

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