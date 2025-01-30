الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تكشف خطة تحديث أسطول الشحن الجوي لاستيعاب زيادة الصادرات

مصر للطيران
مصر للطيران
ads

أكدت الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه يجري حاليا تشغيل متوسط 20 رحلة بضائع أسبوعيا لمطارات أوروبا خلال فترات الذروة بموسم تصدير الحاصلات الزراعية بخلاف الفراغات الأخرى سواء على طائرات الركاب أو طائرات الشركات الأجنبية بمنح أسعار شحن تعادل تكاليف التشغيل لتعظيم الفرص التسويقية للصادرات المصرية.

خطة مصر للطيران لزيادة توسعات شركة الشحن الجوي

وأوضحت الشركة أنه تم وضع خطة لتحديث أسطول الشركة وزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث وضعت الشركة نصب أعينها خطة تحديث الأسطول بإضافة طائرتين من طراز A330-200P2F، ليتم زيادة حجم الأسطول الحالي بنسبة 50 % بحلول منتصف عام 2026، وإضافة قدرة استيعابية يومية 440 طن لتصبح إجمالي القدرة الاستيعابية اليومية لأسطول مصر للطيران للشحن الجوي 1180 طن بمعدل رحلتين يوميًا لكل طائرة ذهابًا وإيابًا بدلا من 740 طن حاليا، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية وزيادة عدد الرحلات للوجهات الحالية وتوسيع الشبكة لتشمل مزيد من الوجهات حول العالم.

وأشارت الشركة إلى أنه يجري حاليا عمل مخطط لتطوير العنصر البشري من خلال التدريب المستمر للعاملين على كافة المستويات التنظيمية وذلك لإمداد فرق العمل بأحدث المهارات والتقنيات والمعرفة بما يمكنهم من تقديم خدمة استثنائية تتماشى مع توقعات العملاء، كما يجري تطوير مبنى الـ B1  والمخصص لشركات البريد السريع وبعض شركات الشحن الجوي وإحلال وتجديد المعدات المستخدمة في تداول الشحنات والموازين المستخدمة بمجمع بضائع القاهرة.

خطة التحديث الرقمي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي

وأوضحت الشركة أنه يجري أيضا تحسين الأنظمة الرقمية المستخدمة في العمل واستحداث تطبيق نظام الـ Cargo Flash  ونظام SAP وصولًا إلي النظام المتكامل Cargo Mangement System (CMS)  كذلك تطوير الموقع الالكتروني الخاص بالشركة، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة وتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في حجز وتتبع الشحنات، كما يجري استحداث اليات جديدة تعتمد علي الذكاء الإصطناعي في الرد على استفسارات العملاء على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة لتخصيص رقم موحد Hotline، واستحداث نظام رقمي لتيسير الخدمة المقدمة  للعملاء بمقر الإدارة بالمبني المطور بمجمع بضائع القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة القابضة لمصر للطيران مصر للطيران مطارات أوروبا أوروبا مجمع بضائع القاهرة

مواد متعلقة

رئيس شركة مصر للطيران يبحث تعزيز التعاون مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة

مستشفى مصر للطيران تجري عملية إصلاح انشطار بالشريان الأورطي الصدري

إجمالي عدد الطائرات الجديدة المقرر انضمامها إلى أسطول مصر للطيران

الوجهات الجديدة لـ مصر للطيران حتى 2028
ads

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الصفقة الجديدة لم يتم تداول اسمها بالإعلام

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

اللقطات الأولى لحطام الطائرتين الأمريكيتين في واشنطن ومقطع جديد يوثق المأساة (فيديو)

بالاسم، رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي في القاهرة 2025

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 في بداية التعاملات

السيسي معزيا ترامب في حادث تحطم الطائرتين: قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة وطفاء

أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط الأسد ويلتقي الشرع في دمشق اليوم

منوعات

المزيد

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

بيندكت كامبرباتش يتراجع عن تصريحاته بشأن فيلم Avengers: Doomsday

شرير للإيجار، رجل ماليزي يطلق خدمة فريدة من نوعها

المتحولة كارلا صوفيا جاسكون مهددة بالإيقاف من الأوسكار بعد ترشحها للجائزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 30-1-2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 30-1-2025 بالسوق المحلية

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

راتب ضخم ونتائج باهتة.. نهاية رحلة جيرارد مع الاتفاق السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية