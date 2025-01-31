خطة تسويقية لمستشفي مصر للطيران دوليا وخارجيا

تتلخص الخطط المستقبلية للشركة الوطنية مصر للطيران في الحفاظ على ما تم إنجازه وتحقيقه من الأهداف الاستراتيجية والتدرج والارتقاء مصر للطيران طبقًا للتصنيف العالمي Skytrax وتحسين جودة الخدمة المقدمة للسادة العملاء وتعزيز الاستدامة كعنصر أساسي في استراتيجية النمو والتطوير.

خطط تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الطبية



-انشاء مراكز طبية داخل المقر الرئيسي مثل مراكز علاج العقم والتلقيح الخاصة بالتأخر في الإنجاب وتم إنشاء مركز لزراعة النخاع ومركز طب المسنين ومركز طب الأعماق والطيران والتوسع في التخصصات الدقيقة في مجال الطب مثل العلاج بالاكسجين والعلاج الطبيعي المتطور والطب النفسي والمخ والاعصاب وضمور العضلات وغيرها.

-تطوير برامج العمل من ناحية تطبيقات الجودة العالمية والمحلية وتعتبر مستشفى مصر للطيران من المستشفياتالقليله الحاصلة على إجازات الجودة محليا والتطلع لها عالميا وتم الحصول على شهادات Gahar - Tmos ) ) وسيتم الحصول على شهادة (GCI ) خلال هذا العام.

-التطلع للجودة في الخدمات وتقريب المسافات لخدمة العاملين والجمهور العادي واستغلال اسم مصر للطيران كقيمة تسويقية عالية في إنشاء أو إيجاد مواقع جديدة في المحافظات الاخري مثل شرم الشيخ الغردقة الاسكندرية أسوان وهكذا للتواجد لخدمة العاملين في هذه الاماكن وايضا كفكر استثماري لتوسعة الخدمات وتحقيق أرباحا عالية من وراء تقديم هذه الخدمات الصحية.

-خطة تسويقية للمستشفي دوليا وخارجيا للاستفادة من تواجد خطوط مصر للطيران بالخارج في دول عديده وخصوصا الدول الافريقية للاستفادة من برامج السياحة العلاجية ومطابقا للتوجه السياسي للدولة في اطار التقارب القارى افريقيا بالخدمات لخدمة مصالح الدولة المصرية في كافة الاتجاهات وايضا لخدمة رؤية المستشفي لتكون دائما عند حسن توقع العاملين والجمهور المصري والأقليمي.

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