الجمعة 31 يناير 2025
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محافظات

35 صورة ترصد إقبال المواطنين على سوق اليوم الواحد بالمنصورة

إقبال على سوق اليوم
إقبال على سوق اليوم الواحد، فيتو

يشهد سوق اليوم الواحد في المنصورة بمحافظة الدقهلية، استمرار توافد المواطنين على السوق بشارع قناة السويس. 

استمرار عمل سوق اليوم الواحد

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار عمل سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بعد الأداء المتميز لأسواق اليوم الواحد التي انطلقت بالدقهلية، واستجابة لطلب المواطنين بتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر والمساهمة في رفع الأعباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين.

 

سوق اليوم الواحد يعرض الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 40 جنيهًا

وأوضح محافظ الدقهلية أن سوق اليوم الواحد يعرض الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 40 جنيهًا، تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة، وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع صور الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة عن طريق التوسع في إقامة منافذ البيع لتخفيف العبء عن المواطنين.

أسعار مخفضة تصل لـ30%

ودعا محافظ الدقهلية المواطنين للاستفادة من السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل لـ30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية.

توافد المواطنين على السوق بكثافة بسبب انخفاض أسعار السلع

ومن جهته، أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، توافد المواطنين على السوق بكثافة بسبب انخفاض أسعار السلع المعروضة وجودتها، مشيرا إلى أن ما تسعى إليه وزارة التموين من خلال هذه المبادرة هو تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

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 كما تهدف الوزارة إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

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