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استمرار فعاليات سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة اليوم وغدا السبت أسبوعيا

سوق اليوم الواحد،
سوق اليوم الواحد، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرار سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة اليوم الجمعة وغدًا السبت، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ويقام أمام سور مصنع الألبان بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

 

سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل إلى 30%

وأوضح "مرزوق" أن السوق يحتوي على عدد من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة في ظل حرص الحكومة على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية، ومنها على سبيل المثال، الزيت، السكر، الأرز، المسلى، البقوليات، التوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك والخضروات والفواكه، بتخفيضات في الأسعار تتراوح بين 20% إلى 30%، مقارنة بأسعارها في المحال العامة والأسواق، مع تقديم منتجات غذائية عالية الجودة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة الجمعة والسبت أسبوعيا 

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية أن سوق اليوم الواحد والذي يستمر على مدار يومي  الجمعة والسبت، ويبدأ العمل فيه من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا، ويأتي بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين وحي شرق المنصورة، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة.

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