الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

حبس خاطفي شقيق طبيب الدقهلية وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس خاطفى شقيق طبيب والإكراه على توقيع إيصالات أمانة فى الدقهلية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية

 تلقى مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (طبيب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى باختطاف (شقيقه "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه) حال تواجده بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الدقهلية).
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وتم تحرير المختطف، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين المختطف وأضافوا بقيامهم بإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة، وتم بإرشادهم ضبط إيصالات الأمانة والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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