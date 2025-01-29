بيراميدز 2005 يفوز على الأهلي بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

حقق فريق نادي بيراميدز مواليد 2005 فوزا كبيرا على ضيفه النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في إطار مباريات بطولة دوري الجمهورية للشباب، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الدفاع الجوي.

ونجح بيراميدز في تسجيل الهدف الأول، عن طريق اللاعب صامويل أومسا، قبل أن يضيف اللاعب أحمد فكري محمد الهدف الثاني.

يذكر أن قطاع الناشئين بنادي بيراميدز يتولى الإشراف عليه، معتصم سالم رئيس القطاع، ويتولى تدريب فريق ٢٠٠٥، توفيق عيد المدير الفني، وإيهاب المصري المدرب العام، وأحمد فهمي مدرب حراس المرمى.

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