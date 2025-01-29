الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز 2005 يفوز على الأهلي بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

الجهاز الفني بيراميدز،
الجهاز الفني بيراميدز، فيتو

حقق فريق نادي بيراميدز مواليد 2005 فوزا كبيرا على ضيفه النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في إطار مباريات بطولة دوري الجمهورية للشباب، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الدفاع الجوي.

ونجح بيراميدز في تسجيل الهدف الأول، عن طريق اللاعب صامويل أومسا، قبل أن يضيف اللاعب أحمد فكري محمد الهدف الثاني.

يذكر أن قطاع الناشئين بنادي بيراميدز يتولى الإشراف عليه، معتصم سالم رئيس القطاع، ويتولى تدريب فريق ٢٠٠٥، توفيق عيد المدير الفني، وإيهاب المصري المدرب العام، وأحمد فهمي مدرب حراس المرمى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز الأهلي بيراميدز مواليد ٢٠٠٥ دوري الجمهورية للشباب

مواد متعلقة

بعد توقيعه للأهلي، تعرف على إنجازات أشرف بن شرقي مع الزمالك

رئيس بيراميدز يجتمع بلاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك لهذا السبب

أحمد هشام دودو: كنا نطمح للأفضل وسنتعلم من أخطائنا لتحقيق اللقب

عمرو فتحي: خسرنا في الثواني الأخيرة لكن الأداء كان رائعًا

حسن صقر يوجه رسالة لمنتخب اليد بعد توديع المونديال

لاعب المصري السابق يوقع عقود انتقاله إلى المجد الليبي

شبرا بخوم يطالب بتطبيق اللائحة والمشاركة في ترقي القسم الرابع

أزمات مباراة الأهلي وبيراميدز.. إلغاء مؤتمر كولر وإيقاف مراقب الماتش.. اصطحاب نجل محمود عاشور إلى غرفة التحكيم.. والسماوي يطالب بنقاط اللقاء بسبب جراديشار
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

بنسبة نجاح 85.90%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

رسوب 28 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

بن شرقي يجري الكشف الطبي في أحد المستشفيات

أشرف بن شرقي يوقع عقود انضمامه للأهلي

بن شرقي وزيزو وإمام عاشور وكزبرة، مفاجأة عن برنامج مقالب رامز جلال (خاص)

خناقة بين جماهير الأهلي والزمالك على بن شرقي، والنشطاء يكشفون سر عدم توقيعه للقلعة البيضاء

منوعات

المزيد

توقعات بعاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض بسبب ثقب في الغلاف الجوي للشمس

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية لمقاتل القسام تثير الجدل بالعالم، والنشطاء: مصابة بعشق رجال المقاومة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.29

بعد إطلاقها رسميا، طريقة تحصيل تكلفة مكالمات الواي فاي

انخفاض أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بانفراج قريب وتحسن الأحوال

هل نسيان التسبيح في الصلاة يلزمه سجود السهو؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم زيارة المساجد التى بها أضرحة؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية