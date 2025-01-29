بعد توقيعه للأهلي، تعرف على إنجازات أشرف بن شرقي مع الزمالك

أعلن النادي الأهلي عن توقيع المغربي أشرف بن شرقي رسميًا اليوم الأربعاء، بعد فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري.

ويعتبر بن شرقي أحدث صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليكون بذلك اللاعب الرابع الذي ينضم للقلعة الحمراء في يناير.

وصول بن شرقي إلى القاهرة

وصل أشرف بن شرقي صباح اليوم إلى مطار القاهرة، حيث كان في استقباله سمير عدلي، المدير الإداري للنادي الأهلي، وبعض مسؤولي الفريق.

توجه اللاعب بعدها إلى أحد الفنادق المجاورة للنادي، قبل أن ينتقل لإجراء الكشف الطبي في إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، تمهيدًا لإتمام صفقة انتقاله.

عودة بن شرقي للدوري المصري

ويعود بن شرقي إلى الدوري المصري بعد فترة غياب، حيث سبق له اللعب في صفوف نادي الزمالك منذ موسم 2019، بعد انتقاله من الهلال السعودي، ليحقق معه العديد من الإنجازات والبطولات المحلية والقارية. واستمرت فترة لعبه مع الزمالك حتى عام 2022، وهي الفترة التي تعتبر من أفضل مسيراته الكروية.

أرقام وإنجازات بن شرقي مع الزمالك

خلال ثلاث سنوات قضاها مع الزمالك، خاض بن شرقي 109 مباريات في مختلف المسابقات، سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 28 آخرين. في الدوري المصري الممتاز، لعب 73 مباراة وسجل 26 هدفًا، بينما في دوري أبطال إفريقيا شارك في 24 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أهداف.

وحقق بن شرقي مع الزمالك العديد من البطولات، أبرزها مرتين دوري مصري، مرتين كأس مصر، كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي. كما حقق العديد من الإنجازات الفردية، منها تصدره لقائمة الهدافين الأجانب للزمالك في بطولات إفريقيا برصيد 11 هدفًا.

أرقام بن شرقي خلال مسيرته

على المستوى الكلي، لعب بن شرقي 316 مباراة مع 7 أندية مختلفة، سجل خلالها 97 هدفًا وصنع 58 هدفًا.

توقيع رسمي مع الأهلي

ويأتي توقيع بن شرقي مع الأهلي بعد موافقته على كافة الأمور المالية، حيث كان النادي الأحمر قد توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب قبل فسخ عقده مع الريان القطري. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة مساء اليوم أو غدًا.

وبهذا التوقيع، يصبح بن شرقي ثالث لاعبي الزمالك السابقين الذين ينضمون إلى الأهلي في السنوات الأخيرة، ما يعزز صفوف الفريق الذي يسعى لتعزيز قدراته في مختلف البطولات.

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