الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

على معلول يشارك فى مران الأهلى بالتتش اليوم

على معلول
على معلول

 شارك على معلول لاعب الأهلي فى مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بالتزامن مع الأنباء التى خرجت لتؤكد اقتراب اللاعب من الرحيل وعدم القيد فى قائمة الفريق.

 تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز  للموسم  الجاري 2024- 2025.

 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن يوم الأحد المقبل على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة الحادية عشرة للبطولة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

 

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف. 

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا. 

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الأهلي كولر علي معلول

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