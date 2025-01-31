الجمعة 31 يناير 2025
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محافظات

حريق يلتهم مطبعة بالغربية والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء

حريق في مطبعة بمحافظة
حريق في مطبعة بمحافظة الغربية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى، بـ محافظة الغربية، من السيطرة على حريق نشب في مطبعة بمنطقة قسم ثان المحلة. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المطبة، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

وتم إخماد النيران والسيطرة عليها دون أن وقوع أي إصابات بشرية. 

 

كما بدأت عمليات التبريد في موقع الحريق لتفادي أي خطر محتمل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وجارٍ تحديد أسباب الحريق.

 

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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