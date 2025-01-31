الجمعة 31 يناير 2025
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سياسة

عقوبة قيادة السيارة قبل 18 عامًا

قيادة السيارات في
قيادة السيارات في سن غير قانونية، فيتو

تعَد  قيادة السيارة تحت السن القانوني ظاهرة متزايدة في مصر، حيث يقدم العديد من القاصرين على الجلوس خلف عجلة القيادة دون إدراك لحجم المخاطر القانونية والأمنية التي تترتب على ذلك ورغم التشديدات القانونية والعقوبات الرادعة، لا تزال بعض الأسر تتساهل في تمكين أبنائها من القيادة قبل بلوغ السن المسموح به قانونًا، مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

 

عقوبة مخالفة القانون في سن قيادة السيارة 

في مصر، ينص قانون المرور على عدم السماح بقيادة السيارة لمن هم دون 18 عامًا، وفي حالة ضبط أي قاصر يقود سيارة، يُوقع على ولي أمره غرامات مالية، وقد تُحجز السيارة لفترة محددة، بينما في دول أخرى، مثل السعودية يتم التعامل مع مثل هذه المخالفات بصرامة شديدة تصل إلى إيداع القاصر في مركز تأديبي مع فرض عقوبات مغلظة على ولي الأمر.

لا يرتبط انتشار الظاهرة فقط برغبة الأطفال والمراهقين في تجربة القيادة، بل يمتد إلى عوامل اجتماعية وثقافية، حيث يرى البعض أن السماح للأبناء بالقيادة في سن مبكرة دليل على المسؤولية والاعتماد على النفس كما أن بعض الأسر في المناطق الريفية والصحراوية تعتبر قيادة القاصرين أمرًا مألوفًا، نظرًا لاعتمادهم على المركبات في التنقل والعمل اليومي.

لكن التساهل في هذه المسألة قد يؤدي إلى كوارث إنسانية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية تشمل سائقين دون السن القانونية، ما يعكس خطورة الأمر وضرورة تكثيف حملات التوعية والرقابة الصارمة.

قيادة السيارة قبل السن القانوني، أهمية الردع والتوعية 

في ظل هذه المخاطر، يتطلب الأمر تفعيل دور التوعية في المدارس ووسائل الإعلام، إلى جانب تطبيق العقوبات بشكل حازم لردع المخالفين، فحماية الأرواح يجب أن تكون أولوية تتجاوز الأعراف والتقاليد. إن السماح للأطفال والمراهقين بالقيادة هو تهاون يهدد السلامة العامة، ويجب أن تتحمل الأسر مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن، حتى لا تتحول شوارعنا إلى ساحات مفتوحة للفوضى والمآسي.

كما تبرز الحاجة إلى حلول تجمع بين العقوبات الرادعة والتوعية المستمرة، لضمان الحد من قيادة القُصَّر للسيارات وحماية الأرواح على الطرقات. 

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