الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية المفاجئة في فبراير.. منار غانم: الشتاء الحالي دافئ مقارنة بالأعوام الماضية.. والدخول في موجات باردة ما زال واردًا

حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الايام المقبلة بالتزامن مع حلول شهر فبراير غدا، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة



حالة الطقس الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يسود معتدل نهارا على القاهرة الكبرى، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحري، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء.

وأكدت منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن شهر فبراير هو ذروة فصل الشتاء، لافتة إلى أن شهر يناير وهو أبرد شهور العام وسجلت درجات الحرارة فى هذا الشتاء مستوى أعلى من معدلاتها الطبيعية مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضافت غانم فى تصريحات خاصة لفيتو، أن انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة أمر وارد لأننا ما زلنا فى فصل الشتاء، لافتة إلى أن موجات عدم الاستقرار فى يناير الماضى كانت سريعة وهادئة ولكن من الممكن أن تحدث حالة تقلبات جوية عاصفة خلال الشهرين المقبلين، على غرار ما حدث فى مارس 2020 والتى عرفت بعاصفة التنين.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:23:20

درجة الحرارة الصغرى:12:13

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 19:22

درجة الحرارة الصغرى: 11:13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:21:23

درجة الحرارة الصغرى: 08:10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26:28

درجة الحرارة الصغرى: 11:13

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة من الاستقرار أول أسبوع من شهر فبراير، حيث تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية طوال الأسبوع المقبل





حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26



كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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