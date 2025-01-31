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أخبار مصر

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 31 - 01 -2025

الأرصاد الجوية تكشف تطورات حالة الطقس الأيام المقبلة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب البلاد،شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

وحذرت  هيئة الأرصاد الجوية من تكون  شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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