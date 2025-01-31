الجمعة 31 يناير 2025
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اقتصاد

الكشف عن سماعات تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة، تفاصيل

سماعات الذكاء الاصطناعي،
سماعات الذكاء الاصطناعي، فيتو

 شهدت فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 فى لاس فيجاس الكشف عن مجموعة من منتجات الصوت والسماعات التى تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، والتى من المنتظر أن يتم إطلاقها تباعا فى الأسواق العالمية خلال 2025، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ما تم إطلاقه. 

أجهزة صوتية بالذكاء الاصطناعي 

تضم المجموعة الجديدة مكبرات الصوت الذكية بالبلوتوث، the xboom Bounce، Stage 301، Grab وxboom Buds. 

تتسم المنتجات بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة منها AI Sound والمسئول عن تحليل المحتوى تلقائيًا وضبط الصوت وفقًا لنوعه، AI Lighting لإضاءة متعددة الألوان ومتزامنة مع إيقاع الموسيقى. 

كما تشمل خاصية AI Calibration وهى خاصية التعرف على البيئة المحيطة لضبط توزيع الصوت وفقًا للمساحة، سواء كانت داخلية أو خارجية. 

كما تشمل خاصية RAiDiO.FYI وهو زر مخصص للوصول إلى منصة RAiDiO.FYI التي تقدم محتوى مخصص لكل مستخدم عبر مضيف إذاعي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما يمكن للمستخدمين استخدام محتواهم بصوت مُعزَّز من خلال خاصية LE Audio Auracast التي تتيح توصيل عدة وحدات xboom للحصول على إخراج صوتي متزامن بسلاسة حتى بدون دعم Auracast على هواتفهم الذكية ويمكن للمستخدمين الاستماع بصوت متزامن عبر وحدات متعددة باستخدام مكبر صوت xboom كوحدة رئيسية. 

كما يمكن للمستخدمين الاستمتاع بصوت xboom، الذي تم تحسينه أكثر بواسطة التويترات المدمجة ووحدات النطاق الكامل وتحتوى  xboom Bounce على مشعات سلبية تُضيء وتتحرك مع إيقاع الموسيقى، بالإضافة إلى مكبرات صوت عالية التردد" "Tweeters، ومضخم صوت مدمج " Woofer" بالإضافة الى  بطارية تدوم حتى 30 ساعة ومتانة عالية بمعيار IP67 لمقاومة الماء والغبار، ومعيار MIL-STD-810G لتحمل الظروف القاسية كما يأتي مع حزام متعدد الاستخدامات لحمله بسهولة أو تثبيته على أسطح مختلفة.

أما xboom Grab، فتأتي بحجم صغير مع صوت قوي بفضل مشعات سلبية مزدوجة، كما يمكن ضبطها في أوضاع متعددة، مثل الوقوف عموديًا أو وضعها على جانبها. مع بطارية تدوم حتى 20 ساعة ومعيار IP67 ومتانة عالية. 

تقنية إلغاء الضوضاء النشط

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بينما تأتى Stage 301  بمكبر صوت بقياس 6.5 بوصة، سائقين متوسطين بقياس 2.5 بوصة وبطارية قابلة للاستبدال تدوم حتى 11 ساعة ويمكن وضعها كذلك في زوايا مختلفة أو تركيبها على حامل ثلاثي الأرجل كما شهد المعرض قيام إل جي إلكترونيكس بالإطلاق الرسمي لعلامة “.xboom by  will i.am” حيث اكد  will.i.am ان التعاون مع يمنح فرصة لتقديم تجارب جديدة  وقال لي جيونغ-سوك، رئيس قسم الصوت في حلول الترفيه الإعلامي بإل جي يمثل خط المنتجات بداية رحلة تعاونية ديناميكية بين العلامتين. 

بينما توفر xboom Buds مشغلات الجرافين خفيفة الوزن، التي تُحسن الصوت وتأتي بتقنية إلغاء الضوضاء النشط (Active Noise Canceling) ومعيار IPX4 لمقاومة الماء، بالإضافة إلى بطارية تدوم حتى 30 ساعة مع علبة الشحن.

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الاصطناعي الذكاء الاصطناعي السماعات منتجات الصوت لاس فيجاس

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