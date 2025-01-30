الجامعة العربية تنظم دائرة حوار حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الأحد

تعقد جامعة الدول العربية أعمال دائرة الحوار العربية حول "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية" وذلك يوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة وتستمر على مدار يومين، برعاية ورئاسة أحمد أبو الغيط، الأمين العام، وبمشاركة خبراء عرب وأجانب من جهات عديدة.

شخصيات دبلوماسية وأكاديمية ومتخصصة

وتعقد أعمال دائرة الحوار بتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وبحضور شخصيات دبلوماسية وأكاديمية ومتخصصة.

ويأتي تنظيم هذه الدائرة في إطار تنفيذ قرار الدورة العادية الأخيرة السادسة والخمسين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، برئاسة الأمين العام، في أبريل 2024، بهذا الشأن.

الابتكارات الحديثة في الذكاء الاصطناعي

وتعقد دائرة الحوار الأولى تحت عنوان: "الابتكارات الحديثة في الذكاء الاصطناعي: استكشاف الاتجاهات العالمية والتطبيقات في المنطقة العربية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي التوليدي والدرونز والروبوتات".

أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي

فيما سيكون موضوع دائرة الحوار الثانية بعنوان: "الذكاء الاصطناعي في خدمة الدبلوماسية وحفظ السلام، آفاق التعاون الدولي ودوره في منع النزاعات"، وخُصصت دائرة الحوار الثالثة لمناقشة "أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي"، وتضمنت جميع الدوائر محاور رئيسية عديدة، وستُدار من قبل خبراء مشهود لهم بالكفاءة.

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