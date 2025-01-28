بالخطوات، طريقة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن طريقة وكيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد DeepSeek ولذلك نقدم خلال السطور خطوات استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek.

طريقة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي

- يتوفر نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek في صورة موقع ويب يمكن استخدامه من خلال الحواسيب المكتبية أو الشخصية، وكذلك كتطبيق للهواتف الذكية متوافق للعمل على نظامَي تشغيل أندرويد وiOS.

- تتيح منصة DeepSeek واجهة استخدام بسيطة يسهل التفاعل معها، وفهم أدوات التحكم بها.

- عبر موقع الويب، يمكن استخدام المنصة دون الحاجة إلى إنشاء حساب شخصي، بينما يتوجب على المستخدم عبر تطبيق الهواتف الذكية إنشاء حساب خاص به.

- عند فتح تطبيق المنصة على الهواتف الذكية، ستظهر أمام المستخدم واجهة تتشابه مع تلك التي يقدمها ChatGPT، حيث يتواجد مستطيل بيضاوي الجوانب للكتابة، وأسفله تظهر علامة + بالضغط عليها سيتمكن المستخدم من إضافة مستندات بحيث يمكن طرح تساؤلات بشأنها، مثل المستندات النصية، وكذلك الصور المخزنة على الهاتف، أو الصور التي يمكن للمستخدم التقاطها بشكل مباشر عبر الكاميرا.

خاصية نسخ النصوص

- يجب العلم ان المهام التي يمكن إنجازها من خلال تلك الميزة تقتصر حاليًا على نسخ النصوص المتواجدة داخل الصور حيث لا توجد إمكانية لطرح تساؤلات واستفسارات بشأن المحتوى البصري للصور.

- تتوفر خاصية البحث على الإنترنت مباشرة من داخل المنصة الذكية، وذلك تحت مسمى Search حيث تتيح منصة DeepSeek البحث على الويب للوصول إلى المعلومة التي يبحث عنها المستخدم أو للإجابة على استفساراته، مع عرض مصادر المعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.