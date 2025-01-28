الثلاثاء 28 يناير 2025
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اقتصاد

بالخطوات، طريقة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek

DeepSeek, فيتو
DeepSeek, فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن طريقة وكيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد DeepSeek ولذلك نقدم خلال السطور خطوات استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek. 

طريقة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي 

- يتوفر نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek في صورة موقع ويب يمكن استخدامه من خلال الحواسيب المكتبية أو الشخصية، وكذلك كتطبيق للهواتف الذكية متوافق للعمل على نظامَي تشغيل أندرويد وiOS.

- تتيح منصة DeepSeek واجهة استخدام بسيطة يسهل التفاعل معها، وفهم أدوات التحكم بها.

- عبر  موقع الويب، يمكن استخدام المنصة دون الحاجة إلى إنشاء حساب شخصي، بينما يتوجب على المستخدم عبر تطبيق الهواتف الذكية إنشاء حساب خاص به.

- عند فتح تطبيق المنصة على الهواتف الذكية، ستظهر أمام المستخدم واجهة تتشابه مع تلك التي يقدمها ChatGPT، حيث يتواجد مستطيل بيضاوي الجوانب للكتابة، وأسفله تظهر علامة +  بالضغط عليها سيتمكن المستخدم من إضافة مستندات بحيث يمكن طرح تساؤلات بشأنها، مثل المستندات النصية، وكذلك الصور المخزنة على الهاتف، أو الصور التي يمكن للمستخدم التقاطها بشكل مباشر عبر الكاميرا.

خاصية نسخ النصوص 

رغم مميزاته الهائلة، أبرز عيوب نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek

أسباب المخاوف الأمريكية من نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek

- يجب العلم ان المهام التي يمكن إنجازها من خلال تلك الميزة تقتصر حاليًا على نسخ النصوص المتواجدة داخل الصور حيث  لا توجد إمكانية لطرح تساؤلات واستفسارات بشأن المحتوى البصري للصور. 

- تتوفر خاصية  البحث على الإنترنت مباشرة من داخل المنصة الذكية، وذلك تحت مسمى Search حيث  تتيح منصة DeepSeek  البحث على الويب للوصول إلى المعلومة التي يبحث عنها المستخدم أو للإجابة على استفساراته، مع عرض مصادر  المعلومات.

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