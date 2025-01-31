وزير الخارجية يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف

عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته لبيروت اليوم لقاءً مع نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.

ثقة أعضاء مجلس النواب

وقدم الوزير عبد العاطي لرئيس الوزراء اللبناني تهنئته على ثقة أعضاء مجلس النواب فيه وتسميته بأغلبية كبيرة لتشكيل الحكومة الجديدة، معربًا عن دعم مصر الكامل له في مهمته الجديدة، مشيدًا بإعلان رئيس الوزراء اللبناني بأن الحكومة اللبنانية الجديدة ستكون جامعة ولا تقصي طرفًا، بما يسهم فى تحقيق التوافق الوطني.

التعاون الثنائي بين مصر ولبنان

كما أبدى الوزير عبد العاطى تطلع الجانب المصري للتعاون مع رئيس الوزراء اللبناني وحكومته لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وذلك من خلال تطوير البنية الأساسية، والمساهمة بفاعلية في إعادة الإعمار، مشيرًا إلى التطلع لانعقاد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين على مستوى رئيسي الوزراء بالقاهرة بعد تشكيل الحكومة اللبنانية وحصولها على ثقة مجلس النواب.

وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان

وأكد وزير الخارجية على الموقف المصري الداعم لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والمطالبة بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تطبيق القرار ١٧٠١.

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