وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: الشعب الفلسطيني يحرص على البقاء بأرضه ويرفض النقل أو التهجير 

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مساء أمس الثلاثاء ٢٨ يناير مع ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مصر وأمريكا

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تناولا الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين والرغبة المشتركة فى دفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات بما يسهم فى توطيد الشراكة ويعزز من الجهود الرامية لمواجهة التحديات الإقليمية المتعددة.

تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين استعرضا تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية مواصلة أطراف الاتفاق على تنفيذ بنوده بمراحله الثلاث، بما يسهم فى تبادل الرهائن والاسرى، ويسمح للشعب الفلسطينى الشقيق بالعودة إلى منازلهم، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للقطاع، وذلك كخطوة اساسية لاستعادة الهدوء والاستقرار وبلورة أفق سياسى يسهم فى إنهاء الصراع الفلسطينى - الاسرائيلى استنادا لحل الدولتين ووفقا للشرعية الدولية.

أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحرص على البقاء على أرضه ورفض النقل أو التهجير خارجها ومن ثم ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه فى تقرير المصير.

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