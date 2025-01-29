الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: الشعب الفلسطيني يحرص على البقاء بأرضه ويرفض النقل أو التهجير 

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي، فيتو

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مساء أمس الثلاثاء ٢٨ يناير مع ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مصر وأمريكا

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تناولا الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين والرغبة المشتركة فى دفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات بما يسهم فى توطيد الشراكة ويعزز من الجهود الرامية لمواجهة التحديات الإقليمية المتعددة.

 تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين استعرضا تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية مواصلة أطراف الاتفاق على تنفيذ بنوده بمراحله الثلاث، بما يسهم فى تبادل الرهائن والاسرى، ويسمح للشعب الفلسطينى الشقيق بالعودة إلى منازلهم، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للقطاع، وذلك كخطوة اساسية لاستعادة الهدوء والاستقرار وبلورة أفق سياسى يسهم فى إنهاء الصراع الفلسطينى - الاسرائيلى استنادا لحل الدولتين ووفقا للشرعية الدولية. 

 أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحرص على البقاء على أرضه ورفض النقل أو التهجير خارجها ومن ثم ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه فى تقرير المصير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وقف اطلاق النار غزة تبادل الرهائن الفلسطيني الصراع الفلسطيني حل الدولتين

مواد متعلقة

مصر والأردن ترفضان بقوة مقترح تهجير أهالي غزة وطمس القضية الفلسطينية.. ألمانيا وإيطاليا تسخران من حديث الرئيس الأمريكي.. وهذه أبرز ردود الأفعال العالمية الرافضة لمقترح ترامب

ترامب يواصل إثارة الجدل: لم أتخل عن فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة

مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعم حقوقهم المشروعة على أرضهم

ads

الأكثر قراءة

أشرف بن شرقي في طريقه إلى القاهرة وهذا موعد إعلان الأهلي عن الصفقة

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

انقضاء الدعوى المقدمة من كهربا ضد مدير فندق لتسريب فيديو مشاجرته

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

الريان القطري يعلن رسميا فسخ التعاقد مع بن شرقي

شاهد تذكرة طيران أشرف بن شرقي للقاهرة استعدادا للانضمام إلى الأهلي

أشرف بن شرقي يصل القاهرة استعدادا للانضمام للأهلي

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

منوعات

المزيد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

كارثة محتملة في مختبر مخزن به فيروس قاتل بالكونغو

مقتل 15 شخصا على الأقل في تدافع خلال مهرجان ديني في الهند (فيديو وصور)

بيكيه يعود إلى منزل شاكيرا بشكل مفاجئ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 120 جنيها للتر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

تشريف وتكريم أهل الجنة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 16 بسورة الأحقاف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية