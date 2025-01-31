مطران دشنا يترأس صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس (صور)

دشن الأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها،صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا، وذلك بمناسبة مرور 9 سنوات علي تدشين مذابح كنيسة القديسة العذراء مريم بكاتدرائية الشهيد مارجرجس بدشنا.

معمودية طفلان بدشنا

وشارك الصلاة بعض الآباء كهنة الكنيسة والإيبارشية، كما قام بمعمودية طفلتين وترقية بعض الشمامسة إلي رتبة الابدياكون، وألقي عظة القداس الإلهي بعنوان "معنى الفرح والحزن".

وفي ذات السياق، صلى الأنبا تكلا، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس القوي الأنبا موسى، ورسَّم اثنين من الآباء الكهنة الجدد بالإيبارشية، وهم: الشماس رجائي روماني باسم القس أبالي كاهن عام إيبارشية دشنا، والشماس سامح نادي باسم القس لوقا كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس القوي الأنبا موسى بفاو بحري.

وألقى عظته بعنوان "ثلاث دروس مستفادة من إنجيل القداس" شارك في صلاة القداس مجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وآباء كهنة ضيوف من إيبارشيات أخرى.

وقدموا التهاني والأمنيات بخدمة مباركة للآباء الكهنة الجدد، قائلين: "أدام الله لنا حياة قداسة البابا تواضروس الثاني، وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران الأنبا تكلا، سلامًا وبنيانًا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية".

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