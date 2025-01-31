هل تكفي بيضتان يوميا للحصول على الكمية اللازمة من البروتين ؟

يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لإصلاح العضلات، ووظيفة المناعة، وإنتاج الإنزيمات، والصحة الجسدية بشكل عام.

ويعتمد العديد من الأشخاص على البيض كمصدر أساسي للبروتين نظرًا لرخص ثمنه وسهولة الحصول عليه ومحتوى المغذيات الغني به.

من الشائع تناول بيضتين في الصباح ويعتقد الكثيرون أن ذلك يكفي لتلبية متطلبات البروتين لدى الشخص البالغ، لذلك هل بيضتان كافيتان لتلبية متطلبات البروتين اليومية لدى الشخص البالغ؟

فوائد البيض يوميا على الإفطار

يحتوي البيض على عناصر غذائية لا حصر لها ويعتبر البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين عالي الجودة لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يمكن لجسم الإنسان استخدامها بحسب موقع Times of india

وتشمل العناصر الغذائية الأساسية الأخرى الموجودة في البيض فيتامين ب12، والريبوفلافين، والسيلينيوم، والكولين، والتي لها تأثير كبير على وظائف المخ، والتمثيل الغذائي، والصحة بشكل عام كما يحتوي البيض على دهون صحية وسعرات حرارية معتدلة فقط.

قد يؤدي تناول البيض كمصدر أساسي للبروتين إلى فجوات غذائية لأنه يفتقر إلى الألياف، إلى جانب الحديد الكافي وغيره من المغذيات الدقيقة الأساسية التي تشكل جزءًا من مصادر الغذاء المختلفة.

على سبيل المثال، تحتوي بيضة كبيرة واحدة على حوالي 6-7 جرام من البروتين، لذا فإن بيضتين تقدمان حوالي 12-14 جرامًا.

هذا ليس كثيرًا ولكنه كافٍ لمعظم البالغين كجزء من متطلبات البروتين اليومية ويجب أن يتناول الإنسان العادي حوالي 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

على سبيل المثال، بالنسبة لشخص يزن 70 كجم، فإن هذا يعني حوالي 56 جرامًا من البروتين يوميًا - وهو أكثر بكثير مما توفره بيضتان.

مصادر البروتين من اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات أو البدائل النباتية.



تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للبروتين في دوره في الشبع، مما يساعد في التحكم في الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

الوجبات الغنية بالبروتين تبقي الانسان ممتلئًا لفترة أطول من خلال إبطاء عملية الهضم واستقرار مستويات السكر في الدم.

الوجبة الغنية بالبروتين أكثر فعالية في كبح الشهية طوال اليوم

في حين تساهم بيضتان في الشبع، يمكن أن تكون الوجبة الغنية بالبروتين أكثر فعالية في كبح الشهية طوال اليوم وقد يحتاج أولئك الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن أو اكتساب العضلات إلى زيادة تناولهم للبروتين بما يتجاوز ما توفره بيضتان لتعظيم التمثيل الغذائي والاحتفاظ بالعضلات.



هل بيضتان كافيان للإفطار؟

توفر بيضتان للإفطار أساسًا قويًا من البروتين ولكن قد لا يكون كافيًا للحفاظ على العضلات ومستويات الطاقة المثلى ومن المثالي إقران البيض بأطعمة غنية بالبروتين مثل الزبادي أو الجبن أو الحبوب الكاملة أو المكسرات لتعزيز تناول البروتين ويضمن الجمع بين البيض ومكونات عالية البروتين مستويات طاقة مستدامة ويقلل من الرغبة الشديدة في الجوع ويدعم صحة العضلات بشكل عام.



ومع ذلك، لا يُسمح لبعض الأفراد بتناول أكثر من بيضتين في اليوم.

و يحتوي البيض على الكوليسترول الغذائي، فقد أظهرت الأبحاث أن تأثيره ضئيل على مستويات الكوليسترول في الدم بالنسبة لمعظم الناس.

و في الواقع، يمكن أن يكون البيض جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب عند تناوله باعتدال ويجب على أولئك الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل مرض السكري أو أمراض القلب، استشارة الطبيب لتحديد الاستهلاك المناسب للبيض.



بشكل عام، يعتبر تناول بيضتين إلى ثلاث بيضات يوميًا آمنًا لمعظم الأفراد الأصحاء، طالما أن بقية النظام الغذائي متوازن ومتنوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.