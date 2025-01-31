ساخرون.. القومى للمرأة: لو جوزك اتصل بيكى فى أوقات العمل وكلمك فى شئون البيت إعملى له محضر فورا!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسئولة فى المجلس القومى للمرأة عقدت لقاءً تنسيقيا بعضوات المجلس لمناقشة دور فروع المجلس بالمحافظات لمناهضة العنف ضد المرأة وتفعيل دور مكتب شكاوى المرأة فى تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة.



صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، مضيفا أن إحدى العضوات توجهت لهذه المسئولة قائلة: أنا جوزى دايمًا بيتصل بيا فى أوقات العمل وبيكلمنى فى شئون البيت ويسأل هنتغدى إيه وهنتعشى إيه ومش عارفة أفهمه إزاى إنى ببقى مشغولة وخايفة أقوله كدا فيزعل..

ردت عليها المسئولة ساخرة: لو جوزك اتصل بيكى فى أوقات العمل وكلمك فى شئون البيت إعملى له محضر فورا!

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