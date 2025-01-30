الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

بدء مغادرة حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي

سجن عوفر، فيتو
سجن عوفر، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، ببدء مغادرة حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي.

 

إطلاق سراح الأسري الفلسطينيين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الأجهزة الأمنية تستعد لاحتمال إطلاق سراح الأسري الفلسطينيين عند الساعة الخامسة مساء.

 قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أكد لأهالي المحتجزين التزامه بإعادة ذويهم ومواصلة المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار.

 

وصول الأسرى السبعة المفرج عنهم من غزة  إلى إسرائيل

وأكد جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الخميس، وصول الأسرى السبعة المفرج عنهم من غزة  إلى إسرائيل.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن عملية تسليم الأسرى من قطاع غزة اكتملت بتسليم الأسير الإسرائيلي غادي موزيس للصليب الأحمر، وأن سيارات الصليب الأحمر تتوجه إلى معبر كرم أبو سالم بعد انتهاء عملية التسليم.

ومن جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): الاحتشاد الكبير لجماهير شعبنا أثناء تسليم الأسرى بخان يونس وجباليا رسالة إصرار وقوة وتحد في وجه المحتل.

وأضافت حماس: "ما تم اليوم يؤكد وحدة كتائب القسام وسرايا القدس وقوى المقاومة في الميدان وفي إدارة عملية التبادل".

وتسلم الصليب الأحمر المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود في خان يونس، وسط حشد جماهيري كبير أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل يحيى السنوار.

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