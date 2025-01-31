الجمعة 31 يناير 2025
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أسامة ربيع يبحث سبل التعاون مع ممثلى إيه بي موللر ميرسك (صور)

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

 بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، سبل تعزيز التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك، خلال اجتماعه مع ڤينسنت كليرك المدير التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk. 

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 وضمن ممثلي المجموعة رباب بولس الرئيس التنفيذي للعمليات، عضو المجلس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk، وأحمد حسن نائب رئيس العمليات لمجموعة A.P.Moller-Maersk، وهانى النادى ممثل مجموعة شركات A.P.Moller-Maersk بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

مناقشة مستجدات الأوضاع بالمنطقة

 شهد الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في منطقة  البحر الأحمر وباب المندب، وبحث مدى تأثيرها على خطط إبحار المجموعة خلال المرحلة المقبلة. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

 في مستهل اللقاء، أكد الفريق ربيع على عمق العلاقات الاستراتيجية الممتدة مع مجموعة MAERSK التي تعد شريكا رئيسيا لتحقيق الأهداف المشتركة نحو المساهمة في خدمة حركة التجارة العالمية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية، معربا عن تطلعه في أن تثمر الفترة المقبلة عن مزيد من التعاون الثنائي البناء على كافة الأصعدة. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

ظهور العديد من المؤشرات الإيجابية 

 وأوضح الفريق أسامة ربيع أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية التي ينبغي أخذها في الاعتبار خلال وضع الخطط والجداول الملاحية خلال الفترة المقبلة.  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

تقدير جهود الدولة المصرية لعودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وباب المندب 

من جانبه، عبر ڤينسنت كليرك المدير التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية والأطراف المعنية للعمل على عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر مرة أخرى. 

 

وأكد المدير التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk حرص المجموعة على متابعة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مبديا انطباعات إيجابية تجاه المستجدات الراهنة مع بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة، معربا عن أمله في أن تشهد الأسابيع القادمة مزيدا من التهدئة بما سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة وحرية الملاحة. 

 

متابعة تطورات الوضع في المنطقة 

من جهتها،أكدت رباب بولس الرئيس التنفيذي للعمليات، عضو المجلس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk أن المجموعة تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر التي تشهد تقدما إيجابيا، معربة عن أملها في تحقيق استقرار دائم.                        

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هيئة قناة السويس أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع محور تنمية قناة السويس منطقة البحر الأحمر باب المندب مجموعة إيه بي موللر ميرسك

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