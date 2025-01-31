أزمات تحاصر النجوم في مسلسلات رمضان 2025.. مشكلة في «حكيم باشا» بسبب عدم توفير استراحات.. توقف تصوير «شباب امرأة».. وسيد الناس «بالقائمة»

تعرض عدد من النجوم في مسلسلات رمضان 2025 إلى بعض الأزمات التي عطلت التصوير تارة، وجعلت بعض الفنانين يعتذرون عن أعمال تارة أخرى.

وفي مقدمة الأعمال التي تعرضت لأزمات مسلسل “حكيم باشا” الذى يقوم ببطولته الفنانة مصطفى شعبان، والذى كشف مصدر خاص لـ فيتو، عن أزمة داخل كواليس تصوير مسلسل “حكيم باشا” لمصطفى شعبان، مؤكدًا أن هناك سوء معاملة للمجموعات الذين كانوا من المفترض أن يصوروا بعض المشاهد في محمية وادي دجلة.

وأضاف المصدر: “أن المجاميع المشاركين في العمل ظلوا في الصحراء ما يقارب من 22 ساعة دون تصوير بسبب توفير استراحات وكرفانات للفنانين وطاقم العمل إلا المجاميع”.

ومسلسل "حكيم باشا" من بطولة مصطفى شعبان ورياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر ريحانة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وكذلك هاجر الشرنوبي وميدو عادل ويارا قاسم وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان.

مسلسل شباب امرأة لغادة عبدالرازق في رمضان 2025

وتوقف تصوير مسلسل “شباب امرأة” الذى تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، 3 أيام بسبب اعتذار عدد من الفنانين المشاركين في العمل، وفي مقدمتهم الفنانة عبير صبري، ثم تبعها بأيام الفنانة رحاب الجمل، والفنان أحمد فتحي.

وأكد أحد العاملين في المسلسل أن الشركة المنتجة قررت توقف التصوير لمدة 3 أيام، لكى يتم التعاقد مع فنانين آخرين وتسكينهم في نفس الأدوار، مشيرًا إلى أن هناك فنانا آخر اعتذر بشكل مبدئي عن العمل لكنه رفض الإفصاح عن اسمه حاليًا.

وأضاف أن بطلة العمل “غادة عبدالرازق” تريد تكثيف التصوير لمشاهدها في المقدمة كي تنتهى من تصوير دورها في البداية، وطلبت من المخرج أن يجعل تصوير مشاهدها في بداية اليوم كي لا تظل بديكور التصوير لساعات طويلة، الأمر الذى رفضه بعض الفنانين.

كاست مسلسل شباب امرأة

و“شباب امرأة” يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب جوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، والعمل من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

القصة الكاملة لأزمة محمد سامي وعمرو سعد بكواليس مسلسل "سيد الناس"

وكانت كواليس مسلسل سيد الناس للفنان عمرو سعد شهدت يوم الثلاثاء الماضي، خلافًا وقع بينه وبين مخرج العمل محمد سامي، وخاصة بعد أن طلب بطل العمل من مخرجه عدم تعطيل التصوير بشكل كبير والسفر للخارج، كي لا يتم وضع الفنانين في ضغط طول فترة التصوير.

وقال مصدر لـ فيتو، إن سعد عبر عن استيائه من الطريقة التي يدير بها سامي عملية التصوير، مما أدى إلى توتر الأجواء بينهما.

وأوضح المصدر أن محمد سامي رد على طلبات عمرو سعد قائلًا: "أنا مخرج العمل ولي رؤية في كل شيء"، وهو ما زاد من غضب عمرو سعد، ليطالبه في وقت لاحق بأن يعتذر عن إخراج العمل، مهددًا بإمكانية ترشيح مخرج آخر لتولي مهمة الإخراج إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو.

وتابع المصدر أن الأزمة أثارت استنفارًا داخل الشركة المنتجة وبعض النجوم المشاركين في العمل الذين تدخلوا لمحاولة تهدئة الموقف وحل الخلاف.

تدخل شركة الإنتاج لحل الأزمة

وتمكن المسئولون عن شركة سيدرز آرت برودكشن، الشركة المنتجة لمسلسل سيد الناس، من حل الأزمة التي نشبت بين مخرج العمل محمد سامي وبطل العمل عمرو سعد منذ أيام واستئناف تصوير العمل.

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، داليا البحيري.

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